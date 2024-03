W najbliższym czasie ma zostać ogłoszony przetarg dotyczący budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarze Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola. W jej ramach nastąpi rozdział kanalizacji przemysłowej, bytowej i deszczowej. Powstanie też zakład odzysku wody ze ścieków przemysłowych. Woda na cele przemysłowe będzie tłoczona wodociągiem z kanału zrzutowego Elektrociepłowni.

We wtorek, 26 marca na placu budowy układu komunikacyjnego na nowej strefie gospodarczej odbyła się konferencja prasowa, jednym z poruszanych tematów była zapowiedź budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Euro-Parku.

Włodarz miasta zaznaczył, że projektując Strategiczny Park Inwestycyjny od początku zakładano najwyższy standard ekologiczny, pod względem ochrony środowiska.

Prezydent poinformował, że na starej strefie przemysłowej zakłady korzystają z tzw. kanalizacji ogólnospławnej co znaczy, że zrzucają swoje ścieki przemysłowe, bytowe oraz wodę deszczową w jedno miejsce.

– Projektując nową strefę przemysłową przyjąłem ten nowy standard, że właśnie tutaj w Strategicznym Parku Inwestycyjnym, zostaną zaprojektowane i przygotowane rozdzielone sieci dla nowych inwestorów. To znaczy, że każdy nowy inwestor w Stalowej Woli, który tutaj rozpocznie swoją budowę, który już tutaj się buduje musi mieć, wyodrębnioną kanalizację przemysłową, która będzie podlegała stałej kontroli 24/7. Każdy z zakładów będzie zobowiązany do tego aby posiadać swoją wewnętrzną oczyszczalnię ścieków, która będzie te ścieki najpierw podczyszczać do parametrów które są wymagane, aby zostały przyjęte, w naszej kanalizacji przemysłowej. Każdy zakład będzie miał wyodrębnioną swoją sieć kanalizacji bytowej i trzecia sieć, to jest kanalizacja deszczowa, z placów manewrowych, z parkingów, z powierzchni dachów, tych budynków, również monitorowana, również podlegająca kontroli – mówił włodarz miasta.

W najbliższych kilkunastu dniach zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania związanego z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Euro-Parku. Na ten cel miasto pozyskało dotację rządową w kwocie 150 mln zł.

– Czwarta sieć, która tutaj powstanie to jest budowa nowego wodociągu z ujęcia w kanale zrzutowym Elektrowni Stalowa Wola, potwierdzająca zasadę, że nikt z nowych inwestorów na tej strefie nie będzie mógł korzystać z wody głębinowej, miasta Stalowej Woli – mówił włodarz miasta.

W planach jest także budowa zakładu ponownego wykorzystania wody ze ścieków przemysłowych. – Jak będzie to wyglądało? Raz pobrana woda z rzeki San, przepracowana w procesie ochładzania Elektrociepłowni – tam zrzucona, będzie tłoczona do zakładów przemysłowych. Ściek przemysłowy oczyszczony na wewnętrznych oczyszczalniach, zostanie zrzucony do wydzielonej kanalizacji przemysłowej i będzie kierowany do tego zakładu, który wybuduje miasto Stalowa Wola. Tam nastąpi filtracja i oczyszczenie tego ścieku tak aby wyodrębnić wodę, która ponownie będzie wykorzystana na cele przemysłowe – mówił włodarz miasta.

Lucjusz Nadbereżny poinformował również, że finalizowane są rozmowy z nowymi inwestorami z branży nowoczesnych technologii, zainteresowanymi lokowaniem swoich biznesów w Stalowej Woli. – Stalowa Wola stanęła przed szansą żeby tutaj na tym terenie, powstały wielkie centra obsługi gigadaty, serwerów sztucznej inteligencji, wysokiej technologii, która dzisiaj jest wielkim wyścigiem zmieniającego się świata. Stalowa Wola chce wziąć udział w tym wielkim wyścigu zmiany technologicznej – podkreślił włodarz miasta.

Prezydent podczas konferencji prasowej zaapelował do wszystkich startujących w wyborach samorządowych o nie wprowadzanie opinii publicznej w błąd i nie prowadzenie kampanii wyborczej kosztem strategicznego interesu miasta Stalowej Woli.