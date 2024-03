Kwadrans przed końcem meczu z Sanem Wrzawy Olimpia Pysznica objęła prowadzenie. Do siatki trafił Młynarczyk. Nie dowieźli jednak gospodarze zwycięstwa do końca. Po dośrodkowaniu z rzut rożnego rogu wyrównującą bramkę zdobył Kacper Broda. Była 5. minuta doliczonego czasu gry.

Z gąską witał się także Kolejarz. Jedenastka z Knapów prowadziła z Juniorem Zakrzów 2:1 i czekała na gwizdek kończący mecz. Zanim jednak prowadzący to spotkanie Michał Łokaj poinformował obydwie drużyny, by udały się do szatni, gospodarze wykonywali stały fragment gry. Najwyżej w polu karnym Kolejarza wyskoczył bramkarz…. Juniora, Paweł Sołek i uderzeniem z głowy zdobył wyrównującą bramkę.

W Lipie Czarni po raz pierwszy mogli skorzystać z pięknego nowego pawilonu klubowego i zagrać na nowej płycie. Rywalem była Bukowa. Po bezbramkowej pierwszej połowie, dziesięć minut po zmianie stron gospodarze objęli prowadzenie (Dominik Dąbek). Pięć minut później wyrównał Kaczmarczyk, a kilkadziesiąt sekund po nim pokonał Patryka Stachowicza z rzutu Czarnych Michał Partyka. Sędzia Tomasz Chamera także gospodarzom podyktował „jedenastkę”, ale intencję strzelca, którym był Kacper Chamera wyczuł Oliwier Dereń.

Na potknięciach Olimpiii i Koejaerza skorzystał Słowinin. Po zwycięstwie w Woli Rzeczyckiej odskoczył od tej dwójki na 4 „oczka”.

Najwięcej bramek (10) padło w Jadachach. Pięć było dziełem Tomasza Wolana. Czy tak samo skuteczny będzie w najbliższej kolejce. Marcin Zieliński, prezes LZS Żabno, który w Wielką Sobotę podejmie drużynę z Jadachów, wierzy w obrońców swojej drużyny i nie zakłada innego wyniku, jak zwycięstwo.

– U nas sobie nie postrzela – śmieje się Marcin Zieliński. – Nasi obrońcy umiejętnie się nim zajmą. Mają na niego patent. W pierwszym meczu, który wygraliśmy w Jadachach 3:1, nie wyrządził nam krzywdy i tak samo będzie w Żabnie.

Wyniki 14. kolejki:

Olimpia – San Wrzawy 1:1 (0:1), Młynarczyk (75) – Broda (90+5), Junior Zakrzów – Kolejarz Knapy 2:2 (1:2), Kanios (8), Sałek (90+3) – Bogdan (16), Lewicki (26), Wola Rzeczycka – Słowianin Grebów 1:3 (0:1), Brzeski (62) – Piechniak (18, 54 – karny), Kułaczkowski (89), Jadachy – Wichry Rzeczyca Długa 8:2 (4:1), T.Wolan (15, 23, 26, 64, 82), Bałata (45(), P.Urbaniak (53), F.Urbaniak (90) – Drzewi (8), Mastalerczyk (81), Unia Skowierzyn – Żabno 1:1 (0:1), Nowak (46) – Kaczor (3), Wisan Skopanie – Sokół Sokolniki 3:1 (0:0), Baran (51), Kubiak (60), Lis (72) – Rutyna (66), Czarni Lipa – Bukowa Jastkowice 1:2 (0:0), Dąbek (55) – Kaczmnarczyk (61), M.Partyka (62 – karny).

Tabela za www.regiowyniki.pl

15. kolejka, 30 marca: Unia – Sokół (14), Czarni – Olimpia (12.30), Bukowa – Wisan (14), Żabno – Jadachy (14), Rzeczyca Długa – Wola Rzeczycka (14), Słowianin – Junior (14), Kolejarz – San (14).