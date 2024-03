KP Zarzecze objęło samodzielne prowadzenie w ligowej tabeli. Jedenastka trenera Artur Chyły zainkasowała w Kurzynie trzy punkty, natomiast Czarni Sójkowa nie dopisali żadnego – pauzowali w pierwszej kolejce – i tracą do lidera trzy „oczka”.

Dobrze w rundę rewanżową weszli czołowi snajperzy tej grupy. Lider klasyfikacji najlepszych strzelców, Adam Kozyra z KP Zarzecze zdobył dwie bramki, jego najgroźniejszy konkurent do korony króla strzelców Bartłomiej Idec z Trucka Kotowa Wola jedną. Po jednym golu dołożyła do swoich kont także dwójka innych piłkarzy z Zarzecza, bardzo skutecznych jesienią: Adam Zelek i Łukasz Kobylarz.

W najbliższej kolejce lider podejmie drużynę z Turbi, która największe sukcesy odnosiła, kiedy jej trenerem był…. Chyła. Było to jednak bardzo dawno temu…

Wyniki 14. kolejki:

Przędzel – Sanna 5:3 (1:2), Guściora 3, Gil, Burdzy – Czajka 2, Zmysłowski, Huragan Zdziechowice – Milenium Bieliny 2:2 (1:2), Okleciński, Michalczak – Mariański, Jaślanek, Truck Kotowa Wola – Jutrzenka Kopki 4:2 (2:1), Kopeć 2, Nowak, B.Idec – Madej, Zastawny, Turbia – Orzeł Glinianka 1:1 (0:0), Mucha – Garbacz, Herosi Słomianka-Krzaki – Orzeł Rudnik 0:6 (0:4), Chaber 3, Łomotowski, Wojtas, Seidler, WKS Kurzyna – KP Zarzecze 0:5 (0:3), A.Kozyra 2, Zelek, Ł.Kobylarz, Cichoń, pauzowali Czarni Sójkowa.

Najlepsi strzelcy: 33 – A.Kozyra (KP Zarzecze), 29 – B.Idec (Truck), 21 – Ł.Kobylarz (KP Zarzecze), 16 – Zelek (KP Zarzecze).

15. kolejka, 30 marca: Herosi – Przędzel (11), Zarzecze – Turbia (11), Glinianka – Kotowa Wola (11), Kopki – Sójkowa (14), Orzeł – Kurzyna (14), Bieliny – Sanna (15), pauzuje Huragan.