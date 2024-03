Po prawie 18 latach „Stalówka” ponownie gościła na stadionie krakowskiego Hutnika i zakończyła spotkanie identycznym wynikiem, jaki padł 12 kwietnia 2006 roku.

Przed rozpoczęciem spotkania prezes Hutnika Andrzej Trębacz uhonorował kapitana swojej drużyny, Krzysztofa Świątka. 37-letni wychowanek klubu pobił należący do Leszka Walankiewicza rekord oficjalnych występów w zespole z Suchych Stawów. Mecz ze Stalą był jego 465 meczem w drużynie „biało-błękitno-niebieskich”. Świątek otrzymał pamiątkową paterę i upominki od zarządu klubu i kolegów z drużyny, a kibice wywiesili transparent doceniający przywiązanie „Świętego” do Hutnika i zaśpiewali mu „Jesteś legendą”.

Po kwadransie mogło być 0:2

Początek meczu znakomity! Szczególnie mogła się podobać gra Stali, która wysoko atakowała gospodarzy i stwarzała sytuacje strzeleckie. Już w 4. minucie było gorąco w polu karnym Hutnika, ale bez efektu bramkowego.

W 11. minucie, Górski dograł piłkę w „16” Klisiewiczowi, ale nasz napastnik nie popisał się. Trafił piłką w boczną siatkę bramki. Jeszcze lepszą okazję strzelecką zmarnował Adam Imiela w 15. minucie. Sukiennicki „główkował” do Górskiego, a ten kolanem zagrał piłkę w pole karne nad głową Łotysza Tarasovsa. Pierwszy dobiegł do niej Imiela i zdołał oddać strzał, jednak trafił we Frątczaka, który wybiegł ze swojej bramki i popisał się znakomitą interwencją.

Ziarko – Imiela – Górski

Mijały minuty, a Stal wciąż nacierała i sprawiała rywalowi kłopoty. W 20. minucie Soszyński dośrodkował przed bramkę, jeden z graczy Hutnika wybił piłkę głową na 16 metr pod nogi Imieli. Piłkarz Stali miał sporo czasu i miejsca, żeby dobrze złożyć się do strzału, ale nie zrobił tego i huknął Panu Bogu w okno.

Pięć minut później piłka zatrzepotała w krakowskiej bramce. Ziarko zagrał do Imieli, a ten odegrał ją Górskiemu. Wypożyczony z Korony Kielce pomocnik zdecydował się na uderzenie z 18 metrów. Piłka otarła się o pięte Głogowskiego, następnie podskoczyła przed interweniujacym Frątczakiem i wpadła do bramki tuż przy słupku. Chwilę później Górski poradził sobie z z Tarasovsem w polu karnym Hutnika, odwrócił się i oddał strzał, ale tym razem Frątczak nie dał się zaskoczyć.

Rakels wyrównał, a Różycki coś zobaczył…

Utrata bramki zmobilizowała gospodarzy do ataku i przed przerwą mogli doprowadzić do wyrównania, ale ani Lelek, ani Wróbel i ani Rakels nie znaleźli sposobu na pokonanie Smyłka. Udało się za to łotewskiemu napastnikowi niedługo po wznowieniu gry po przerwie. Urbańczyk podał piłkę stojącemu na 16 metrze tyłem do naszej bramki Wróblowi, a ten wyłożył ją Rakelsowi. 31-letni napastnik strzelający jeszcze nie tak awno gole dla Cracovii, Zagłębia czy Lecha dobrze wiedział, co zrobić z takim prezentem.

W 53. minucie sędzia Różycki nie uznał zdobytej bramki przez Furtaka. Po dośrodkowaniu Kowalskiego z rzutu wolnego, Banach uprzedził obrońców Hutnika i uderzył głową na bramkę. Frątczak nie złapał piłki, jedynie „klepnął” ją dłońmi o ziemię, ta odbiła się i wtedy Furtak uprzedził chcącego złapać futbolówkę bramkarza Hutnika, i skierował czubkiem buta do siatki. Dlaczego odgwizdał Furtakowi faul..?

Ostatnie pół godziny to była drugoligowa… rąbanka. Tak o meczu, powiedział po nim trener Hutnika, Bartłomiej Bobla.

HUTNIK – STAL 1:1 (0:1)

0-1 Górski (25), 1-1 Rakels (460

HUTNIK: Frątczak – Kieliś, Tarasovs, K.Głogowski, Jania (85 Chmiel) – Lelek (74 M.Głogowski), Urbańczyk, Drąg, Świątek, Rakels – Wróbel.

STAL: Smyłek – Banach, Oko, Urban – Kowalski (76 Maluga), Soszyński, Sukiennicki, Ziarko (46 Furtak) – Imiela (82 Pioterczak), Górski (46 Chełmecki) – Klisiewicz (72 Strózik).

Sędziował Albert Różycki (Łódź). Żółte kartki: Kieliś, Świątek, Drąg, Tarasovs – Oko, Maluga. Widzów 1100.

Wyniki 25. kolejki: Hutnik – Stal 1:1 (0:1), Olimpia G. – Radunia 1:1 (0:1), Polonia – Wisła 2:2 (0:1), Pogoń – Olimpia E. 1:0 (0:0), Skra – Chojniczanka 0:0, KKS 1925 Kalisz – Stomil 0:0, mecze przełożone na inne terminy: Kotwica – Zagłębie II (9.04), Lech II – GKS Jastrzębie (10.04).

Tabela za www.regiowyniki.pl