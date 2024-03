Budowa Osiedla Ogrodowego w Stalowej Woli ruszyła w zeszłym roku. Teraz przyszedł czas na przypieczętowanie procesu inwestycyjnego poprzez wmurowanie kamienia węgielnego w ścianę jednego z powstających tam bloków.

– Patrząc na to co przed nami widzę nie tylko mury, czy wylane fundamenty, ale przede wszystkim przestrzeń, która już niedługo wypełni się mieszkańcami, którzy tutaj tworzyć będą swoje własne, rodzinne historie, ale także przestrzeń, która nabierze niezwykłego znaczenia dla miasta i dla rodzin. Chcę aby Osiedle Ogrodowe, było miejscem, które otwiera się na nowe pomysły, miejscem pełnym szacunku i zrozumienia, niech ta przestrzeń dedykowana mieszkańcom, będzie przestrzenią, którą wspólnie od początku tworzymy, pełną zaangażowania, pasji, i realizowaną z sercem – mówiła Renata Knap, prezes Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

Pierwszy etap budowy Osiedla Ogrodowego obejmuje 3 budynki wielorodzinne, tworzące 96 mieszkań dla obecnych i nowych mieszkańców Stalowej Woli. Docelowo na tym osiedlu powstanie 8 bloków.

– Od początku powstania Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej jako przewodniczący Rady Miasta bardzo jej kibicuje, bo takie inicjatywy jak te pozwalają żeby Stalowa Wola się rozbudowywała, żeby Stalowa Wola się powiększała, a już wkrótce, bo za rok o tej porze pierwsi mieszkańcy otrzymają klucze do upragnionego M. O dziwo nie wszyscy radni, którzy apelują o to, żeby Stalowa Wola się rozwijała, rozbudowywała, byli przychylni temu zadaniu – mówił Stanisław Sobieraj.

Satysfakcji z będącej w trakcie realizacji inwestycji nie krył także prezydent Lucjusz Nadbereżny. – Kiedy ogłaszaliśmy i mówiliśmy, że w Stalowej Woli powstaną nowe mieszkania, że będzie projekt, który umożliwi młodym rodzinom zdobycie nowego mieszkania w Stalowej Woli, w pięknej okolicy, w dobrze przygotowanym projekcie technicznym, patrzącym na wymagania XXI wieku, to było słychać głosy niedowierzania, głosy, że to kolejne jakieś zapowiedzi, obietnice. Stojąc na tym placu budowy, widząc jak już jest I piętro, pierwszego bloku wybudowane, jak kolejny blok się tutaj buduje i widząc przygotowania do tego aby kolejne 6 bloków tutaj zostało wybudowanych, to serce rośnie i ta motywacja i wiara w to, że miasto Stalowa Wola może otwierać się na nowy horyzont rozwoju, na tą najpiękniejszą perspektywę dedykowaną dla nowym mieszkańcom, to ta motywacja sprawia, że możemy powiedzieć, że to jest początek, to jest początek wielkiego programu mieszkaniowego w Stalowej Woli – mówił włodarz miasta.

– I zawsze, kiedy nad miastem widać żurawie, to jest właśnie ten moment, kiedy możemy powiedzieć, że Stalowa Wola jest w najlepszym możliwym momencie, kiedy tworzy tak wiele różnych inwestycji, tak wiele nowych perspektyw rozwoju, ale ta inwestycja, inwestycja mieszkaniowa jest najważniejsza, bo bez nowych mieszkań, bez nowej perspektywy dla obecnych i przyszłych mieszkańców Stalowej Woli nie będzie dobrej przyszłości miasta – dodał prezydent Nadbereżny.

Kulminacyjnym momentem całej uroczystości, która zorganizowana została 21 marca było wmurowanie kamienia węgielnego. W specjalnie przygotowanej kapsule umieszczono m.in. podpisany przez uczestników uroczystości akt erekcyjny czy rysunki dzieci – przyszłych mieszkańców osiedla.

Poświęcenia pnących się w górę bloków na Osiedlu Ogrodowym dokonał ks. Jan Folcik.