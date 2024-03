Tomasz Siemoniak, minister – koordynator służb specjalnych, przyjechał 18 marca do Stalowej Woli, by wspierać kandydatów Koalicji Obywatelskiej i Stalowowolskiego Porozumienia Samorządowego w najbliższych wyborach lokalnych, w tym Damiana Marczaka na prezydenta naszego miasta.

Najpierw, w towarzystwie Renaty Butryn, startującej do sejmiku Podkarpacia, spotkał się z dziennikarzami przy Miejskim Domu Kultury. Obok wyborów, głównym tematem tej konferencji były także sprawy Huty Stalowa Wola i polskiego przemysłu zbrojeniowego. Siemoniak podkreślił, że zna Renatę Butryn z czasów, gdy zasiadała w Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.

– W Polskiej Grupie Zbrojeniowej toczy się konkurs (21 marca wygrał go były prezes HSW Krzysztof Trofiniak – red.). To wielka nadzieja na to, że w końcu PGZ, w tym Huta Stalowa Wola, będzie zarządzana przez fachowców, przez ludzi kompetentnych, którzy będą ją bardzo dobrze rozumieli i działali na rzecz tego, żeby polski przemysł obronny był silny, żeby produkował wszystko, co potrzebne dla polskiej armii, ale też, żeby był zdolny eksportować różne produkty – powiedział Tomasz Siemoniak (w latach 2011-2015 minister obrony narodowej).

– Moim marzeniem, jako posłanki, było, żeby Stalowa Wola i nasze zakłady, stały się centrum artylerii europejskiej i taki stawiam sobie cel i panu też, panie ministrze – powiedziała do Tomasza Siemoniaka Renata Butryn.

Po konferencji przy MDK, minister Siemoniak spotkał się w sztabie Stalowowolskiego Porozumienia Samorządowego z jego kandydatami do rady miejskiej i mieszkańcami Stalowej Woli. W spotkaniu uczestniczył także Damian Marczak – kandydat SPS na prezydenta naszego miasta.

Siemoniak zapewnił, że samorząd jest ważną częścią aktywności mieszkańców i rządowi zależy, aby jak najwięcej decyzji zostało przeniesionych z Warszawy właśnie do samorządów. Że po latach walki z samorządem, jaką uprawiało PiS, należy odbudować dobre relacje i zaufanie władzy państwowej z samorządową. Stwierdził również, że Stalowa Wola zasługuje na zmianę prezydenta, i że powinien nim zostać Damian Marczak.