Karol Sawicki z klasy 4C RCEZ na Dniu Wynalazców w Tajlandii otrzymał Srebrny Medal za innowacyjny ultraszybki hi-endowym wzmacniacz mocy. Innowacyjność tego projektu polega na połączeniu techniki analogowej i impulsowej. Daje dźwięk zrównoważony w każdym zakresie pasma.

Nagrodzona praca nosi nazwę „Dual Monoblock Stereo Power Amplifier MC – 1”. Karol wykonał ją pod kierunkiem opiekunów merytorycznych: dyrektora RCEZ w Nisku Wacława Piędla oraz nauczyciela przedmiotów zawodowym Mariana Chrapko.

Praca Karola Sawickiego wysłana do Tajlandii to „DUAL MONOBLOCK STEREO POWER AMPLIFIER MC-1”. Jest to innowacyjny ultraszybki hi-endowym wzmacniacz mocy skonstruowany w postaci dwóch monobloków. Innowacyjność tego projektu polega na połączeniu techniki analogowej i impulsowej. Dzięki wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań, wzmacniacz charakteryzuje się bardzo małymi zniekształceniami i precyzyjną kontrolą nad pasmem akustycznym nawet na dużych poziomach głośności. Dźwięk jest przestrzenny oraz zrównoważony w każdym zakresie pasma. Wzmacniacz mocy służy do zasilania głośników domowych, jako urządzenie łączące przedwzmacniacz z kolumnami głośnikowymi. Znajduje szerokie zastosowanie w sytuacjach, gdy potrzebny jest wysokiej jakości odsłuch, który wpływa na dobre samopoczucie słuchającego. Zapotrzebowanie na wysokiej jakości sprzęt audio jest duże więc, jeśli wszedłby do produkcji, to dałby wymierny efekt ekonomiczny.

Organizatorem wydarzenia w Tajlandii jest National Research Council of Thailand (NRCT). To organizacja rządowa, która ma status departamentu podległego Ministerstwu Edukacji Wyższej, Nauki, Badań i Innowacji w Tajlandii. NRCT pełni funkcję kluczowego podmiotu wspierającego badania, wynalazki, innowacje oraz transfer technologii do użytkowników z sektora prywatnego i publicznego. Jednym z głównych działań promujących wynalazki i innowacje jest organizacja Dnia Wynalazców w Tajlandii.

Z tej okazji organizowany jest międzynarodowy pawilon, w którym prezentowane są interesujące wynalazki i innowacje autorów z całego świata. Ta wystawa jest znana jako Międzynarodowa Wystawa Własności Intelektualnej, Wynalazków, Innowacji i Technologii w Bangkoku (IPITEx), a odbywa się podczas Dnia Wynalazców w Tajlandii. Każdego roku wydarzenie organizowane jest od 2 do 6 lutego. Ma służyć nawiązywaniu współpracy między tajskimi i międzynarodowymi wynalazcami oraz organizacjami.