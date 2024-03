– Znam Renatę może nie od stu lat, ale wiem, że można jej powierzyć swoje dzieci, wnuki, pieniądze. Bo wiesz, że nie zrobi cię w konia. To osoba z charakterem, która dotrzymuje słowa i nie prowadzi gierek. Taka jest Renata. A jak ktoś jest taki, to pomoże w każdej sprawie – tak Renatę Butryn, kandydatkę Koalicji Obywatelskiej do Sejmiku Podkarpacia zachwalał 19 marca w Stalowej Woli poseł KO Paweł Kowal.

Piątka z siódemki kandydatów KO do sejmiku w naszym okręgu wyborczym nr 3 zaprezentowała się dziennikarzom na chodniku obok siedziby Spółdzielni Mieszkaniowej. Oprócz Pawła Kowala w prezentacji uczestniczyła też wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.

– To bardzo ważne, żeby mieć właściwą osobę w Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Renata ma doświadczenie i parlamentarne, i samorządowe, i bardzo aktywnie walczy o sprawy zwykłych mieszkańców Stalowej Woli. Będzie też aktywnie zabiegać o to w sejmiku, o sprawy całego okręgu. Renata jest gwarantem, że będzie was dobrze reprezentować – mówiła wojewoda.

Przypomniała też, że budżet województwa podkarpackiego to 1,5 miliarda złotych, a udział w sejmiku to także wpływ na decyzje o podziale środków europejskich, a tych jest ponad 10 mld zł.

Oprócz Renaty Butryn, która jest liderką listy Koalicji Obywatelskiej, w prezentacji uczestniczyła także czwórka innych kandydatów KO do sejmiku w naszym okręgu wyborczym: Witold Bochyński z Tarnobrzega (nr 2 na liście), Jadwiga Bielecka z Niska (nr 3), Izabella Kolis-Zimny z Kolbuszowej (nr 5) i Adam Czajka z Tarnobrzega (nr 7).

Renata Butryn podkreśliła, że słowo-klucz w jej kampanii to „współpraca” i ona tę współpracę zaczyna już na poziomie listy kandydatów.

– Bo jeżeli my będziemy współpracować, to ta współpraca będzie emanować również po wyborach. Ja nie zostawię tych, którzy startowali i nie zdobyli mandatu. Bo oni reprezentują konkretne problemy, konkretne społeczności. Takie wzajemne wsparcie jest najważniejsze – powiedziała Renata Butryn.