W piątek, 15 marca, odbył się Powiatowy Dzień Animatora Kultury i Sportu. To cykliczne wydarzenie organizowane przez Powiat Stalowowolski ma na celu nagrodzenie osób wyróżniających się swoją działalnością w szeroko rozumianej kulturze oraz w sporcie. – Długa jest lista osób angażujących się w kulturę i sport, chcemy każdego dostrzec – powiedział na uroczystości starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Uroczysta gala odbyła się w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. Władze powiatu uhonorowały tych, którzy osiągnęli sukcesy na niwie kultury i w sporcie. Spotkanie było również okazją do podziękowania im za dotychczasową działalność na rzecz społeczności lokalnych i powiatu stalowowolskiego.

– Szczególnie cieszę się, że mamy tak zdolną młodzież. Gratuluję wszystkim trenerom i wychowawcom, że potraficie tę młodzież przyciągnąć do sportu. Dziękuję wam za to, że macie taką umiejętność, że młodzież przychodzi do domów kultury, bibliotek, do muzeów, to jest bardzo istotne. Na młodzież musimy zawsze stawiać – mówił starosta Janusz Zarzeczny.

Słowa podziękowań i gratulacje skierował do zgromadzonych również poseł na Sejm RP Rafał Weber. – To ważne, że doceniamy ludzi, którzy swoim życiem dają nam radość. Ludzie kultury i sportu, to ludzie o wielkiej wrażliwości – mówił poseł. – Bardzo dziękuję tym, którzy prowadzą młode pokolenie, niskie pokłony dla państwa za waszą aktywność.

W imieniu zarządu województwa podkarpackiego laureatom i nominowanym gratulowała Kamila Piech, radna sejmiku podkarpackiego. – Większość z państwa znam, obserwuję i podziwiam. To wielka praca. Animatorów kultury i sportu łączy wiele cech: pracowitość, umiejętność współpracy, energia, charyzma. A przede wszystkim pasja. Kultura i sport nie znają drogi na skróty – powiedziała Kamila Piech.

Animatorzy kultury

– Na pewno nagroda zobowiązuje, więc aktywność dalsza będzie – mówiła Joanna Rybak nagrodzona w kategorii „Twórca – Osobowość roku”. – Miałam szczęście, że na swojej drodze spotkałam osoby, które mnie motywowały, inspirowały do wielu działań. Z tego miejsca chiałam podziękować przede wszystkim moim przyjaciółkom, z którymi prowadziłam 20 lat warsztaty literackie Wers: Ani Żywczyk i Stasi Bieńko-Stachyrze. Chcę podziękować bardzo państwu Annie i Dionizemu Garbaczom, że dzielili się swoją wiedzą i inspirowali mnie do działań – mówiła wzruszona laureatka, która ponad 30 lat przepracowała w MBP w Stalowej Woli.

W kolejnej kategorii: „Animator kultury” zdobywcą nagrody został Marek Gruchota, dyrektor MDK w Stalowej Woli. – W kulturze nagroda absolutnie nigdy nie jest indywidualna, praca wielu osób składa się na sukces jednostki. Serdecznie dziękuję świetnej załodze Miejskiego Domu Kultury. Bardzo się cieszę, że to jest nagroda w tej kategorii, bo to oznacza, że nie jest za zasługi, ale ciągle jestem w akcji – powiedział odbierając wyróżnienie.

Za ochronę i promocję tradycji regionalnych nagrodzono Elżbietę Skromak, kustosz i etnograf w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli. – Nie spodziewałam się tej nagrody – mówiła Elżbieta Skromak. Słowa podziękowania skierowała do dyrektor muzeum Anety Garanty za nominację do nagrody, a także za udzielane wsparcie. – Mimo tego, że pracuję 20 lat w kulturze, w muzeum, to widzę cały czas wiele wyzwań w tym temacie i myślę, że dzisiejsza nagroda będzie iskrą żeby podejmować kolejne ciekawe i bardzo wzniosłe zadania w zakresie tradycji regionalnych – mówiła nagrodzona pani kustosz.

Podczas uroczystości wręczona również dwie nagrody specjalne. Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury wyróżniono Jerzego Augustyńskiego, wicedyrektora MDK w Stalowej Woli, założyciela i dyrygenta Chóru Kameralnego. Drugie wyróżnienie wręczono Orkiestrze Dętej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdziechowicach.

– To ważna dla mnie nagroda, wieńczy bowiem ona 45 lat mojej pracy, tu, w tym pięknym domu kultury, który od samego początku był dla mnie drugim domem, i tak jest do dziś. Ale na wszystko przychodzi czas, przyszła też pora na moją emeryturę. Czasem nie mogę uwierzyć, że to tak szybko nastąpiło, mam wrażenie, że nie tak dawno po raz pierwszy przekroczyłem drzwi tego pięknego miejsca – mówił dr Jerzy Augustyński. – Pragnę bardzo serdecznie podziękować moim współpracownikom. W kulturze nie ma sukcesu indywidualnego. Szczególnie chciałbym podziękować dyrektorowi Markowi Gruchocie, ale też wszystkim pracownikom, którzy nie mają często okazji stać w świetle reflektorów: pracownikom technicznym, księgowości, administracji. Praca tych ludzi jest niesamowicie ważna. Dziękuję moim wspaniałym chórzystom, którzy dostarczyli mi wielu radości – dziękował laureat. W swym wystąpieniu podkreślił, jak ważne jest dla niego, że tę nagrodę odbiera w sali, w której debiutował jako dyrygent, w której miały miejsce najważniejsze prawykonania, premierowowe programy, czy próby przed trasami koncertowymi.

Władze powiatu stalowowolskiego uhonorowały za wieloletnią działalność w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury zespół Perełki pod kierownictwem Anny Włodek.

Wyróżnienie okolicznościowe otrzymała także Straż Grobowa Turki z parafii w Woli Rzeczyckiej z okazji 100-lecia.

W podzięce za wspieranie wydarzeń kulturalnych i sportowych „Kryształowym sercem” nagrodzono: Stanisława Sobiło, właściciela Autorudu i zarząd Elektrociepłowni w Stalowej Woli.

Powiatowa gala była też okazją do podziękowania za wiele lat pracy odchodzącej na emeryturę Lili Wojciak. Pracując w starostwie powiatowym w Stalowej Woli organizowała wiele wydarzeń, m.in. dożynki powiatowe.

– Czuję się ogromnie zaszczycona i wzruszona, przyjmuję te słowa jako dowód uznania dla mojej 24-letniej pracy w starostwie. Chcę dodać, że sukcesy zawodowe są efektem pracy zespołowej. Przez te wszystkie lata pracy, zarówno w miejskim domu kultury, jak i w starostwie powiatowym, miałam ogromne szczęście spotkać wielu ludzi na swojej drodze, którzy mnie wspierali, czy współpracowali przy organizacji imprez kulturalnych, sportowych. Dziś z tego miejsca chciałabym wszystkim bardzo serdecznie podziękować – powiedziała Lila Wojciak.

Ludzie sportu

Tytuł Sportowca roku 2023 otrzymał Jakub Bembenek, lekkoatleta z KKL Stal Stalowa Wola. Trenerem roku został Mirosław Barszcz, trener z KKL Victoria, nauczyciel wychowania fizycznego.

– Lekkoatletyka ma ogromne tradycje w Stalowej Woli. Wielu naszych wychowanków startowało na największych arenach światowych, na mistrzostwach świata, Europy, igrzyskach olimpijskich – mówił zasłużony trener biegaczy dziękując kapitule za nagrodę. – Przez sport młodzi mają cele. Dziękuję moim wychowankom za wyniki w 2023 roku. Ponieważ jestem też nauczycielem, dziękuję dyrekcji szkoły, że pozwala mi realizować moją pasję.

Nagrodę w kategorii Animator Sportu 2023 otrzymał Tomasz Baran, prezes Gminnej Akademii Sportu „Łęg”. – Dziękuję Agnieszce Kobylarz za nominację, dziękuję mojej żonie, która bardzo mocno mnie wspiera. Pozdrawiam serdecznie i gorąco wszystkich zawodników Gminnej Akademii Sportu Łęg – powiedział odbierając tytuł.

Na zakończenie uroczystości wystąpił zespół Czerwony Tulipan. Grupa śpiewa piosenki poetyckie, liryczne, kabaretowe.