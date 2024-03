Kamila Piech i Renata Knap ze Stalowej Woli oraz Michał Wasyliszyn z Cholewianej Góry w gminie Jeżowe – to kandydaci Prawa i Sprawiedliwości do sejmiku Podkarpacia z powiatów stalowowolskiego i niżańskiego.

W siedzibie okręgu PiS w Stalowej Woli, 14 marca prezentował te kandydatury poseł Rafał Weber. Jak mówił, program PiS dla Podkarpacia oparto na dwóch filarach: pierwszy to doświadczenie samorządowe kandydatów, a drugi to konsultacje społeczne z samorządowcami, organizacjami społecznymi i mieszkańcami. To pozwoliło wypracować program ujęty w haśle „Podkarpackie 2030”.

Prezentacji kandydatów towarzyszyła plansza z 10 największymi przedsięwzięciami planowanymi przez PiS w powiecie stalowowolskim i niżańskim (czytaj obok w ramce). Po Weberze głos zabierała trójka kandydatów PiS do sejmiku, która na koniec podpisała się pod wspomnianymi 10 punktami.

– Nasz program pokazuje, że najważniejsze jest wsparcie człowieka. Inwestycja w człowieka, to najważniejsza inwestycja programu „Podkarpackie 2030”. Ale, aby każdy człowiek, nasi mieszkańcy czuli się dobrze, musi być dobra infrastruktura. To sieć drogowa, sieć transportowa, sieć komunikacyjna, ale też i rozwój naszych spraw gospodarczych – mówiła Kamila Piech. Poinformowała, że środki już przekazane, ale i nowa perspektywa finansowa z funduszy europejskich dla Podkarpacia to prawie 10 mld zł.

Renata Knap zapowiedziała, że zajmie się tematem budownictwa zarówno wielorodzinnego, jak i jednorodzinnego, komunalnego. Ale nie tylko.

– Bardzo ważnym elementem jest rozwój infrastruktury, który na co dzień towarzyszył mi w pracy zawodowej, a więc dwóch dużych inwestycji drogowych. Z jednej strony jest to budowa nowego odcinka drogi 855 Zaklików – Stalowa Wola wraz z przeprawą mostową na rzece San, a także budowa obwodnicy gospodarczej Stalowej Woli – podkreśliła.

Z kolei Michał Wasyliszyn zauważył, że otwierają się przed nami nowe horyzonty, nowe inwestycje, dlatego powinniśmy wspierać rozwój sieci drogowej na terenie powiatu stalowowolskiego i niżańskiego, rozwój miejscowej turystyki, doliny Wisły, doliny Sanu, zadbać o tradycje lasowiackie, flisactwo i wikliniarstwo.

– Droga ekspresowa S19 daje nam duże możliwości rozwoju. Na terenie powiatu niżańskiego posiadamy wiele terenów inwestycyjnych, jak chociażby teren po cegielni w Harasiukach – mówił Michał Wasyliszyn.

Największe planowane przedsięwzięcia w powiecie stalowowolskim i niżańskim

1. Budowa nowej drogi wojewódzkiej wraz z mostem na rzece San łączącej Stalową Wolę z Zaklikowem;

2. Budowa drogi wojewódzkiej obsługującej Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK Wisłosan oraz Strategiczny Park Inwestycyjny w Stalowej Woli;

3. Modernizacja dróg wojewódzkich przebiegających przez: Nisko, Jeżowe, Krzeszów, Harasiuki, Ulanów, Rudnik nad Sanem, Bojanów i Radomyśl nas Sanem;

4. Budowa chodników i ścieżek rowerowych przy drogach wojewódzkich w powiecie stalowowolskim i niżańskim;

5. Wsparcie rozwoju opieki medycznej w szpitalach w Stalowej Woli i Nisku;

6. Wsparcie działań kulturalnych realizowanych przez instytucje kultury;

7. Rozwój infrastruktury na potrzeby usług turystycznych;

8. Uruchomienie nowoczesnego programu nauczania robotyki i programowania oraz wyposażenie pracowni w szkołach;

9. Program LIVE wspierający inwestycje w czyste powietrze w najbardziej zanieczyszczonych miejscowościach Podkarpacia;

10. Wsparcie organizacji pozarządowych m. in. Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz klubów sportowych.