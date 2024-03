Sejmik – najwyższą władzę samorządową w województwie – wybieramy od 1998 r. To swoisty regionalny parlament. Na Podkarpaciu zwykle większość miały w nim ugrupowanie prawicowe. Stalowa Wola (poza kadencją 2014–2018) zawsze miała tu swoich przedstawicieli.

W pierwszej kadencji 1998-2002 sejmik Podkarpacia liczył 50 radnych, a bezwzględną większość (33 mandaty) miała w nim Akcja Wyborcza Solidarność (AWS). W sejmiku zasiadał wtedy m.in. znany lekarz ze Stalowej Woli Kazimierz Wojas (SLD), wójt gminy Pysznica Zygmunt Cholewiński i Andrzej Kaczmarek, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Ziemia Sandomierska w Stalowej Woli (obaj z AWS).

W kadencji 2002-2006 sejmik Podkarpacia został ograniczony do 33 mandatów, a większość miała w nim koalicja PSL-SLD-PO. Radnymi zostali m.in. były prezydent Stalowej Woli Jacek Koralewski (PiS) i były starosta stalowowolski Roman Ryznar (PO).

Marszałek z gminy Pysznica

W kadencji 2006-2010 w sejmiku rządziła koalicja Prawo i Sprawiedliwość – Wspólnota Samorządowa Prawicy.

Ponieważ rzeszowscy liderzy PiS nie porozumieli się co do obsady stanowiska marszałka, sięgnięto po kandydata „z terenu” i został nim ówczesny wójt gminy Pysznica Zygmunt Cholewiński.

Radnym województwa został wtedy m.in. były wiceprezydent Stalowej Woli Michał Rutkowski (PO), a Lidia Błądek (PiS) z Niska była wiceprzewodniczącą sejmiku.

Wolta Cholewińskiego i przewrót majowy

W kadencji 2010-2014 rządy w sejmiku objęła koalicja PSL-PO-SLD. Tym razem, skłócony już z PiS Zygmunt Cholewiński, kandydował z 1. miejsca listy PO i został wicemarszałkiem. W sejmiku zasiadał wtedy także m.in. Bronisław Tofil (SLD), były starosta stalowowolski, a przez rok Janina Sagatowska (PiS) ze Stalowej Woli. Po tym, jak w 2011 r. wygrała wybory do Senatu, jej mandat objęła Lidia Błądek.

Wiosną 2013 r. doszło w sejmiku do tzw. przewrotu majowego. W tle było zatrzymanie i korupcyjno-obyczajowe zarzuty prokuratury wobec marszałka Mirosława Karapyty (PSL). Po przeciągnięciu na swoją stronę dwóch radnych: Jana Burka z PO i Lucjana Kuźniara z PSL, 27 maja 2013 r. PiS doprowadziło do odwołania Karapyty i przejęło władzę w sejmiku (Burek i Kuźniar dostali od razu posady w nowym zarządzie województwa).

Dodajmy, iż 29 stycznia 2020 r. Sąd Okręgowy w Przemyślu prawomocnie uznał Mirosława Karapytę winnym zarzucanych mu czynów i skazał na karę 3 lat pozbawienia wolności (skazany do końca utrzymywał, że jest niewinny).

Jedyny sejmik dla PiS

W kadencji 2014-2018 bezwzględną większość miało w sejmiku PiS (19 mandatów). Wśród radnych nie było nikogo ze Stalowej Woli. Mandat zdobył wtedy co prawda Lucjusz Nadbereżny (nr 1 na liście PiS), ale zrzekł się go po wygraniu wyborów na prezydenta naszego miasta. Jego miejsce w sejmiku zajęła Ewa Draus.

Dodajmy, iż był to w tamtej kadencji jedyny sejmik w Polsce, w którym rządziło PiS. Z kolei wynik Nadbereżnego – 14874 głosy, to najlepszy do tej pory wynik osiągnięty w okręgu nr 3.

Wyborcze rekwizyty Szlęzaka

W wydłużonej kadencji 2018-2024 PiS zdobyło w sejmiku jeszcze więcej mandatów – 25. Jeden z nich uzyskała Kamila Piech ze Stalowej Woli. Koalicja Obywatelska wywalczyła 5 miejsc, a PSL – 3. Z listy KO wystartował z 1. pozycji były prezydent Stalowej Woli Andrzej Szlęzak. Znany z prawicowych poglądów, kolejny raz zaskoczył więc polityczną woltą. W czasie kampanii Szlęzak zasłynął też występem w wyborczym programie TVP Rzeszów. Otóż pod koniec nagrania wyciągnął, zapakowane w foliowe worki… golonkę i ryż.

Jak tłumaczył, ta golonka po bawarsku, ale tylko dla swoich, miała być symbolem rządów PiS (Jarosław Kaczyński mówił wówczas, że Podkarpacie powinno być polską Bawarią). Dla pozostałych, wywodził Szlęzak, pozostaje natomiast miska ryżu. To z kolei było nawiązaniem do słów Mateusza Morawieckiego z rozmów podsłuchanych w restauracji „Sowa i Przyjaciele”.

Marszałkowie Podkarpacia

od 1999 do 2002 – Bogdan Rzońca (AWS)

od 2002 do 2006 – Leszek Deptuła (PSL)

od 2006 do 2010 – Zygmunt Cholewiński (PiS)

od 2010 do 2013 – Mirosław Karapyta (PSL)

od 2013 – Władysław Ortyl (PiS)