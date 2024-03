81 kandydatów startuje w sumie z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Ziemia Niżańska do Rady Miejskiej Niska, Rady Powiatu Stalowowolskiego i czterech gmin tego powiatu. Kandydatem komitetu na burmistrza Niska jest obecny włodarz Waldemar Ślusarczyk. Kandydaci pokazali się podczas prezentacji w zajeździe „Pod Jesionami”.

Do rady miejskiej startuje 27 osób, w tym siódemka z ósemki obecnych radnych Niska z klubu Ziemia Niżańska. Liderami list są: Marcin Folta (okręg nr 1), Waldemar Ślusarczyk (okręg nr 2) i Zbigniew Kotuła (okręg nr 3).

Do Rady Powiatu Niżańskiego kandyduje 29 osób, w tym trzech obecnych radnych tego komitetu. Liderami list są: Janusz Matuszczak (okręg nr 1: Harasiuki, Krzeszów), Karol Wołoszyn (okręg nr 2: Jarocin, Ulanów), Krzysztof Kolano (okręg nr 3: Jeżowe), Andrzej Tofilski (okręg nr 4: Nisko) i Ryszard Maj (okręg nr 5: Rudnik nad Sanem). Wybory do Rady Miejskiej Niska i Rady Powiatu Niżańskiego są proporcjonalne, w okręgach wielomandatowych.

Komitet Ziemia Niżańska wystawia też swoich kandydatów na radnych w czterech gminach powiatu: 13 do Rady Gminy Krzeszów, 9 do Rady Gminy Harasiuki, 2 do Rady Gminy Jeżowe i 1 do Rady Miejskiej Rudnika nad Sanem. Wybory radnych odbywają się tu w okręgach jednomandatowych, według ordynacji większościowej, obowiązującej w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Kandydatem Ziemi Niżańskiej na urząd burmistrza Niska jest obecny włodarz tego miasta Waldemar Ślusarczyk. Komitet wystawia też swojego kandydata na wójta gminy Krzeszów – jest nim Wojciech Gramatyka. Popiera też dwóch kandydatów startujących ze swoich komitetów: Waldemara Grochowskiego w wyborach burmistrza Rudnika nad Sanem i Kamila Chmielowskiego w wyborach burmistrza Ulanowa.

– Realnie patrząc liczymy na 9 mandatów w Radzie Miejskiej Niska. Chcielibyśmy też podwoić liczbę mandatów w radzie powiatu. Liczymy także na mandaty w radach gmin – powiedział „Sztafecie” Andrzej Tofilski, pełnomocnik wyborczy KWW Ziemia Niżańska.