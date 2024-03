Ponad 200 dużych drzew oraz tysiące krzewów ma niebawem odmienić oblicze skrzyżowania ulic Al. Jana Pawła II i Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli. Pracownicy zieleni miejskiej MZK już ruszyli z nasadzeniami, które pojawią się także w innych częściach miasta.

– Następuje bardzo wyraźna zmiana, pokazująca to, w jakim kierunku miasto Stalowa Wola chce spoglądać, jak chce się zmieniać, aby Stalowa Wola była miastem pięknym, ekologicznym, wyznaczającym jak najlepsze trendy w kształtowaniu przestrzeni publicznej. Chcemy zaproponować mieszkańcom zupełnie nowe podejście, a więc kompletny, bardzo spójny projekt zagospodarowania – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny, na konferencji 21 marca.

Prace mające na celu zazielenienie miasta już ruszyły, ich pierwsze efekty zobaczyć można na skrzyżowaniu ulic Al. Jana Pawła II i Komisji Edukacji Narodowej. Tutaj pojawi się kompozycja wielowarstwowa, którą tworzyć będą duże drzewa oraz krzewy osłonowe i kwitnące. Na pierwszy ogień idzie pas zielni biegnący w stronę Tarnobrzega, następnie przyjdzie czas na zieleniec ciągnący się w kierunku Rozwadowa. Miasto poczyniło już uzgodnienia z zarządcą tej drogi, tj. z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich.

– Całościowo projekt obejmuje również wejście w pas powiatowy w stronę bazyliki oraz pas w stronę ulicy Poniatowskiego. Tutaj czekamy jeszcze na formalne zgody ze strony Powiatu Stalowowolskiego, aby taki projekt mógł być realizowany. Chciałbym zadeklarować, że jeżeli tylko takie uzgodnienia od powiatu otrzymamy, te nasadzenia będą prowadzone również w tym pasie. Na całości tych wysp zostanie nasadzonych ponad 200 dużych drzew, różnych gatunków. Będą to drzewa wysokie, ale smukłe, tak aby spełniać bardzo rygorystyczne przepisy związane z organizacją ruchu, tak aby te drzewa nie zasłaniały widoczności, znaków drogowych, dojazdów do przejść dla pieszych – mówił włodarza miasta. Zaznaczył także, że przygotowanie i uzgodnienie takiego projektu, to efekt wieloletniej pracy.

W pasie w stronę Tarnobrzega pojawi się 19 dużych, szlachetnych drzew, a będą to dęby bezszypułkowe, które mają ponad 10 lat, a ich wysokość przekracza 6 metrów. Będą też rokitniki, jabłonie oraz 12-letnie, blisko 8-metrowe lipy drobnolistne. Nie zabraknie również krzewów. W trakcir prac nasadzeniowych z pasa zieleni w kierunku Rozwadowa zniknie ogrodzenie.

– Kolejne działania będą podejmowane w pasie powiatowym, w stronę bazyliki, ostania wyspa, która będzie wykonana to wyspa w stronę ronda ks. Jerzego Warchoła. Tam te prace będą wykonane po zakończeniu prac modernizacji ulicy KEN, dlatego, że w pasie zieleni będą prowadzone prace przebudowy kanalizacji – wyjaśnił prezydent Nadbereżny.

Włodarz miasta poinformował także, że Miejski Zakład Komunalny, przy współpracy wydziału architektury krajobrazu w urzędzie miasta rozpoczyna akcję nasadzeń dużych drzew na terenie całej Stalowej Woli. – Realizując ten ambitny cel nasadzenia w tym roku 2000 drzew – podkreślił prezydent.

Tylko w najbliższych tygodniach na terenie hutniczego grodu zostanie nasadzonych blisko 500 drzew i krzewów, m.in. w powstającym Ogrodzie Zucha przy parafii Opatrzności Bożej, w Ogrodzie Jordanowskim, na modernizowanych podwórkach przy ulicach Popiełuszki, Ofiar Katynia, Hutnicza, Wolności, Mickiewicza czy Staszica. U zbiegu ulic Okulickiego i Popiełuszki pojawi się kilkanaście pięknych lip.

Przewodniczący Rady Stanisław Sobieraj przypomniał, że Stalowa Wola projektowana była jako zielone ogrody i samorząd miasta chce wracać do tych tradycji.

Na czwartkowej konferencji prezydent podziękował za pracę i zaangażowanie pracownikom zieleni miejskiej i urzędu miasta, podziękowania skierował także do radnych, którzy w decyzjach budżetowych głosowali za zwiększeniem środków na wydatki na zieleń.