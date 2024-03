Tylko i aż 1 punkt zdobyła Stal Stalowa Wola w zaległym meczu z Wisłą Puławy. Remis drużynie trenera Pietrzykowskiego uratował kilka minut przed końcem podstawowego czasu gry, Jakub Banach.

Kibice Stali, po dobrym, lecz przegranym w niedzielę meczu z KKS Kalisz, liczyli na rehabilitację swojej drużyny w spotkaniu Wisłą, która od pewnego czasu pałęta się po dolnych rejonach tabeli, a niewiele brakowały, żeby i to spotkanie zakończyła z zerowym dorobkiem punktowym.

Stal zaczęła odważnie i pierwsza stworzyła sobie sytuacje do zdobycia bramki. Dwukrotnie Strózik dobrze dogrywał do swoich kolegów, ale za pierwszym razem strzał Pioterczaka został zablokowany, a chwilę później piłkę sprzed nóg Imieli zdołał wybić Mielcarz. W 27. minucie po dośrodkowaniu Mydlarza, Imiela główkował obok bramki.

Strata, błąd sędziego i gol Bortniczuka

Kilkadziesiąt sekund później piłka znalazła się w siatce, lecz po drugiej stronie boiska. W środkowej strefie, na połowie gości, Kowalskiemu odskoczyła piłka. Przejął ją Puton, do którego doskoczył Soszyński, ale pomocnik Wisły nie dał jej sobie odebrać. „Powalił” na ziemię zawodnika Stali – sędzia o dziwo nie dopatrzył się faulu, puścił grę – i piłkę przejął Bortniczuk, i zagrał na lewe skrzydło do Noiszewskiego, a sam pogonił w „szesnastkę” Stali. Nie zdążył go dogonić Kowalski, Noiszewski wyłożył Bortniczukowi piłkę na 10 metr i ten huknął nie do obrony.

Piotr Giel po raz setny!

Utrata bramki nie zdeprymowała Stali, to gospodarze wciąż byli częściej w posiadaniu piłki i częściej przebywali na połowie rywala. W 34. minucie groźnie z 25 metrów z rzutu wolnego uderzył Imiela, ale dobrze interweniował Mielcarz. W 37. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, Wiech nieczysto trafił głową w piłkę i ta spadła pod nogi Malugi. Pomocnik Stali nie spodziewał się chyba takiego prezentu, bo wypalił z 6 metrów nad poprzeczkę. Ta niewykorzystana sytuacja zemściła się w 40. minucie. Kargulewicz wrzucił piłkę w pole karne, Kowalski wybił ją głową przed siebie, a Bortniczuk z „pierwszej” zagrał nad głową kapitana Stali i futbolówka znalazła się pod nogami Piotra Giela. Doświadczony napastnik Wisły nie zwykł marnować takich okazji. Zdobył drugą bramkę w tym meczu i setną w swoich występach w I lidze. Za chwilę blisko strzelenia trzeciego gola dla Wisły, po centrze z rzutu rożnego, był Skałecki.

Adam Imiela zdobywa kontaktową bramkę

Zanim sędzia odgwizdał koniec pierwszej połowy, Stal zdobyła kontaktową bramkę. Łukasz Soszyński zagrał do Bartosza Pioterczaka, który przyjął piłkę na klatkę piersiową i wbiegł w pole karne i został wzięty w „imadło” przez Radosława Serwerysia i Przemysława Skałeckiego. Sędzia nie zareagował od razu, pozwolił grać. Pioterczak padł na murawę, a piłkę przejął Maluga i strzelił na bramkę, jednak świetną obroną popisał się Mielcarz. Wtedy sędzia wrócił do zderzenia Pioterczaka z dwójką obrońców Wisły i wskazał na 11. metr. Goście protestowali, ale nadaremnie. Rzut karny zamienił na gola Adam Imiela. Za chwilę arbiter dał sygnał drużynom, by udały się do szatni.

Jakub Banach bohaterem po raz drugi

Druga połowę lepiej rozpoczęli gości. W 49. minucie z 25 metrów uderzył Kargulewicz – piłka poleciała pół metra nad bramką. To był sygnał dla Stali, że dążąc do zdobycia wyrównującej bramki, nie może zapominać o obronie. Nie zawsze to się jednak udawało. W 62. minucie ładnie zza pola karnego uderzył Klichowicz, ale także niecelnie. W odpowiedzi na techniczne uderzenie z 15 metrów zdecydował się Chełmecki. Mielcarza jednak nie zaskoczył.

Nie miał jednak nic do powiedzenia w 85. minucie, kiedy po dośrodkowaniu Urbana z lewej strony pola karnego, rosyjski piłkarz Wisły Danin Pawlas nie wyskoczył do piłki, zrobił to zza jego pleców Jakub Banach i głową zapewnił Stali remis. 25-latek po raz drugi w tym miesiącu został bohaterem Stali. To przecież on zapewnił naszej drużynie zwycięstwo w Olsztynie. Także w końcówce spotkania.

STAL – WISŁA PUŁAWY 2:2 (1:2)

0-1 Bortniczuk (28), 0-2 Giel (40), 1-2 Imiela (45 – rzut karny), 2-2 Banach

STAL: Muzyk – Kowalski (65 Urban), Banach, Furtak, Maluga (46 Górski), Ziarko, Soszyński, Mydlarz, Pioterczak (72 Chełmecki), Imiela (65 Sukiennicki), Strózik (46 Klisiewicz).

WISŁA: Mielcarz – Flak (66 Kaczorowski), Wiech, Seweryś, Pawlas – Kargulewicz, Skałecki (58 Noiszewski), Bortniczuk, Puton, Klichowicz (85 Nojszewski) – Giel (76 Kamil Kumoch).

Sędziował Patryk Świerczek (Brzesko). Żółte kartki: Banach, Mydlarz – Giel, Pawlas, Mielcarz, Skałecki. Widzów 1350.