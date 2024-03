Policjanci zatrzymali 40-letniego mieszkańca powiatu stalowowolskiego, który pijany kierował fordem. Mężczyzna miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Jego zatrzymanie było możliwe dzięki przekazanej informacji od świadka. Teraz za swój czyn odpowie przed sądem.

18 marca po godz. 15, dyżurny stalowowolskiej komendy otrzymał sygnał od świadka o kierującym fordem, który może być pod wpływem alkoholu. Policjanci udali się we wskazany w zgłoszeniu rejon. Podczas patrolu, w miejscowości Jastkowice zauważyli opisany samochód i zatrzymali go do kontroli.

Po wylegitymowaniu okazało się, że autem jechał 40-letni mieszkaniec powiatu stalowowolskiego. Od mężczyzny wyraźnie było czuć alkohol. Przeprowadzone badanie wykazało w jego organizmie ponad 3 promile. Mężczyznę umieszczono w policyjnym areszcie. Stracił również prawo jazdy.

Teraz za swoje zachowanie 40-latek odpowie przed sądem. Za popełniony czyn grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności i wieloletni zakaz kierowania pojazdami.