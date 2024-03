Poznaliśmy gospodarzy i grupy turniejów ćwierćfinałowych mistrzostw Polski juniorów do lat 17. Stal Stalowa Wola będzie walczyć o awans do półfinałów w Zielonej Górze.

Nasza drużyna była losowana z drugiego koszyka i trafiła do grupy 5 a jej rywalami będzie Grupa Strategia Gim 92 Warszawa, Unia Tarnów i Zastal Zielona Góra.

– Co mogę powiedzieć po losowaniu? Że czeka nas długa podróż i że Zielona Góra to bardzo ładne miasto (śmiech). Wiem też, że nie pojedziemy tam na wycieczkę, tylko walczyć o półfinał – powiedział nam trener Stali, Rafał Partyka.

Turnieje ćwierćfinałowe MP U 17 odbędą się 5-7 kwietnia. Do półfinałów awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy.

Oto jak przedstawiają się wszystkie grupy:

Grupa 1 (Ostrów Wielkopolski)

AK Trefl Sopot

UKS 27 Katowice

TKM Włocławek

ORLEN Akademia Koszykówki BM Stal Ostrów Wlkp.

Grupa 2 (Pruszków)

Niedźwiadki Przemyśl

Pyra AZS Poznań

MKS Pruszków

Energa Słupsk

Grupa 3 (Gdynia)

Śląsk Wrocław

GAK Gdynia

MKS Dąbrowa Górnicza

AK Komorów

Grupa 4 (Bydgoszcz)

GTK Gliwice

Astoria Bydgoszcz

Spójnia Stargard

Gimbasket Wrocław

Grupa 5 (Zielona Góra)

Gim 92 Warszawa

STAL STALOWA WOLA

Zastal Zielona Góra

MUKS 1811 Unia Tarnów

Grupa 6 (Kielce)

Enea Basket Poznań

UJK AZS Kielce

Politechnika Gdańsk

Start Lublin