„Moje Sacrum” – to tytuł wystawy, którą można obejrzeć w Galerii Tło w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli wznawiającej swoją działalność po dłuższej przerwie. Na ekspozycji prezentowane są prace dwóch autorów, którzy tworzą w dwóch różnych technikach. Mieczysław Wroński znany jest z twórczości fotograficznej. Mariusz Bajek jest rysownikiem i w swojej pracy posługuje się ołówkiem.

Na wystawie znajdują się symbole wiary: kapliczki, krzyże, obrazy, cmentarze, kościoły i cerkwie oraz stacje drogi krzyżowej.

– Odbiór tych prac myślę będzie bardzo indywidulany, to co dla jednego jest sacrum dla drugiego jest ciekawym pejzażem z krzyżem czy kapliczką. Nie chcemy niczego narzucać, zależy nam na tym, żeby odbiór był indywidualny i każdy znalazł tutaj dla siebie coś intersującego – mówił Mariusz Bajek. Prezentowane przez rysownika prace dotyczą terenów od Beskidu Niskiego po Roztocze. – To jest cel naszych najczęstszych wycieczek, podróżujemy razem z żoną, z przyjaciółmi. Podczas tych podróży powstają ilustracje, zbieramy materiały, wywiady z ludźmi, często do książek czy do programów telewizyjnych. Można powiedzieć, że to jest połączenie kilku pasji: turystki, rysunku, sztuki jak i również zainteresowania historią – mówił Mariusz Bajek. Prezentowane prace powstały na przestrzeni ostatnich lat, część prac pochodzi z najnowszych zbiorów, część powstała kilka lat wcześniej.

– Generalnie lubię starą architekturę, a tematy sakralne wiążą się z tą starą architekturą. Kapliczki to nieodzowny element naszej kultury. Budowane z różnych powodów, są kapliczki dziękczynne za otrzymane łaski, są kapliczki błagalne, czy są nawet bardzo rzadkie kapliczki pokutne. Tu m.in. na tej wystawie jest jeszcze inny rodzaj kapliczki mianowicie latarnie chocimskie z Sandomierza i spod Sandomierza. To jest bardzo ciekawy temat, gdzie nie można wprost powiedzieć czy to jest kapliczka czy to jest drogowskaz – mówił Mariusz Bajek.

Na wystawie „Moje sacrum” prezentowane są także fotografie Mieczysława Wrońskiego również przedstawiające różne symbole wiary. – Te prace powstawały w przeciągu kilkunastu lat, na terenie z wyjątkiem jednej czy dwóch prac, Polski południowo-wschodniej. Przy okazji różnych wyjazdów, plenerów około 50 proc. mojej twórczości fotograficznej stanowią właśnie tematy sakralne – mówił Mieczysław Wroński.

– To nigdy nie są takie wprost sfotografowane rzeczy, tylko każdy jeden taki temat sakralny niesie za sobą jakieś przesłanie. Część moich fotografii jest przerobiona z tego względu, że jak miałem jakiś ciekawy obiekt, a na przykład tło było nieciekawe to starałem się podmienić na takie tło które by wzmocniło wymowę głównego tematu – mówił artysta.