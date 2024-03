Bezzałogowe statki powietrzne czyli drony będą regularnie latały nad Stalową Wolą i sprawdzały czym stalowowolanie palą w piecach. Ponadto, na 12 budynkach użyteczności publicznej pojawiły się czujniki jakości powietrza, z których wyniki na bieżąco dostępne są na stronie smogcontrol.eu. Wszystko po to, aby jeszcze skuteczniej przeciwdziałać zanieczyszczaniu powietrza.

W poniedziałek, 18 marca, na rozwadowskim Rynku odbyła się konferencja prasowa, na której prezydent Lucjusz Nadbereżny zaprezentował nowy system kontroli jakości powietrza na terenie Stalowej Woli, zakupiony w ramach projektu pn.: „MODELOWE ROZWIĄZANIA NA TRUDNE WYZWANIA – Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli”, dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014–2021 (85 proc.) oraz z Budżetu Państwa (15 proc.) i wdrażanego w ramach Programu Rozwój Lokalny.

– System, długo oczekiwany przez mieszkańców, którzy są bardzo zainteresowani jakim powietrzem oddychają. Czy czasami nie dochodzi do takiego bezpośredniego zatruwania w najbliższym sąsiedztwie poprzez niską emisję, poprzez spalanie w swoich piecach indywidualnych rzeczy niedozwolonych, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia, nawet życia mieszkańców – mówił włodarz miasta.

Od dłuższego czasu trwa uzbrajanie i wyposażanie Wydziału Ochrony Środowiska w magistracie w narzędzia mające na celu poprawę skuteczności prowadzonych kontroli w zakresie jakości powietrza. System ochrony powietrza realizowany jest we współpracy z Politechniką Rzeszowską. W ramach tego projektu powstała Akademia Dronów, która znajduje się na terenie lotniska w Turbi.

– Zostały przygotowane drony, które są wyposażone w system badania jakości powietrza, z odpowiednim sprzętem do pokazywania na bieżąco tych badań, co pozwoli Wydziałowi Ochrony Środowiska, przy współpracy z operatorem drona namierzyć na bieżąco dokonywane zanieczyszczenie powietrza z pieców indywidulanych na terenie miasta Stalowej Woli, a następnie na tej podstawie wykonać bieżącą kontrolę pieca, zabezpieczając próbki z miejsca spalania. Taka próbka jest wysyłana do akredytowanego laboratorium, co daje nam podstawę do wystąpienia o ukaranie – wyjaśnił Lucjusz Nadbereżny.

Dron wyposażony jest w czujniki jakości powietrza PM 2,5 i PM 10, ale również związków chemicznych. Czujniki są w stanie wykazać, że w danej nieruchomości może odbywać się spalanie substancji niedozwolonych. – W trakcie badania dron określa bardzo precyzyjnie parametry, zapisując współrzędne geograficzne tak aby nie było nieporozumień, związanych z tym, gdzie taka próbka, została pobrana – poinformował prezydent.

Takie kontrole już się odbywają, zarówno na wniosek mieszkańców, jak i wyrywkowo na terenie stalowowolskich osiedli domków jednorodzinnych.

Druga część nowego systemu to czujniki jakości powietrza. Czujniki pojawiły się w 12 lokalizacjach na terenie miasta, tj. na budynkach szkół podstawowych nr 3, 7, 9, 12, przedszkoli nr 11, 15, 18, urzędu miasta (ul. Wolności), MOSiR, Ambulatorium, przychodni na osiedlu OZET oraz na budynku biblioteki miejskiej.

– To nie tylko czujniki, ale wyświetlacze, które pokazują stan jakości powietrza. Ponadto uruchomiona została wirtualna mapa na stronie smogcontrol.eu, gdzie pokazywane są na bieżąco wszystkie wyniki badań, w czasie rzeczywistym, jak również wyniki historyczne – poinformował prezydent Nadbereżny.