Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Stalowej Woli w ostatnich latach przeszła dużą metamorfozę. Placówka zyskała boisko wielofunkcyjne, boisko ze sztuczną nawierzchnią zostało odnowione, sfinalizowano również realizację projektu „Dostępna szkoła”, mającego na celu dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. A to nie koniec, jeszcze w tym roku ma ruszyć budowa nowej hali sportowej dla „czwórki”.

W poniedziałek, 18 marca, na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Stalowej Woli odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektów inwestycyjnych w tej placówce.

– W 2021 roku za kwotę blisko 400 tys. zł zostało wykonane boisko wielofunkcyjne od ulicy Niezłomnych. W zeszłym roku boisko, które znajduje się obok, za kwotę ponad pół miliona złotych, zostało całkowicie odnowione, wyremontowane. Fakt, że cieszy się dużą popularnością, wiążącą się z intensywną eksploatacją spowodował, że było już bardzo zniszczone. Modernizacja dała nową jakość, komfort i bezpieczeństwo korzystania z tego obiektu – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Ponadto, w ostatnich tygodniach zakończyły się działania związane z modernizacją wnętrza szkoły, dostosowujące ją do potrzeb dzieci ze szczególnymi potrzebami. – Zrealizowane prace poprawiły komfort codziennego korzystania z tej szkoły. To pełny remont posadzek, korytarzy, sal, uruchomienie dodatkowych sal dedykowanych dla uczniów. To zadanie za ponad 3,2 mln zł, z czego 1,2 mln zł to środki pochodzące z Funduszy Europejskich – mówił włodarz miasta.

Poniedziałkowe spotkanie było okazją do przekazania społeczności szkolnej wiadomości o uzyskaniu dofinansowania na budowę nowej hali sportowej, która stanie w miejscu obecnego boiska asfaltowego. Wiadomość ta bardzo ucieszyła uczniów tej szkoły, którzy do dyspozycji mają tylko małą salę gimnastyczną o powierzchni 200 m kw. Gmina otrzymała 1,9 mln zł dotacji na budowę łukowej hali sportowej. W ramach inwestycji ma powstać obiekt o powierzchni 600 m kw., z zapleczem szatniowym i sanitarnym. – To obiekt, który będzie wykorzystywał odnawialne źródła energii, na budynku szkoły pojawią się panele fotowoltaiczne, pojawi się również pompa ciepła – mówił Lucjusz Nadbereżny.

Szacowana wartość inwestycji to 4,7 mln zł. Przetarg na realizację zadania ma być ogłaszany w miesiącach wakacyjnych, tak aby budowa mogła ruszyć jeszcze w tym roku. Sala sportowa będzie posiadała również funkcję strzelnicy laserowej, z której będą mogły korzystać także inne szkoły miejskie.

– Dziękujemy panu prezydentowi za tak piękny prezent dla szkoły, pozwoli on na rozwijanie pasji uczniów, ale także na integrację naszego środowiska. Nowa hala pozwoli również na lepszą organizację zajęć dla uczniów, którzy odnoszą ogromne sukcesy sportowe – mówiła dyrektor szkoły Iwona Gałczyńska.

– To moja szkoła i mam z tą szkołą jak najlepsze wspomnienia. Niezmiernie miło jest mi słuchać, że szkoła się rozwija, daje tak duże możliwości uczniom ze specjalnymi potrzebami, co jest bardzo cenne. W dzisiejszych czasach mamy świadomość, że dzieci ze specjalnymi potrzebami przybywa, szkoła podstawowa nr 4 jest tą szkołą gdzie te dzieci będą się czuły bezpiecznie, będą czuły się zaopiekowane. Jako radni wraz z prezydentem wzięliśmy sobie za cel rozwijanie przedszkoli, szkół, chcemy to robić dla tych najmłodszych, bo to jest nasza przyszłość – mówiła Karolina Paleń, przewodnicząca Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia.