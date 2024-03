– Od wielu lat jest dyskutowana w Stalowej Woli kwestia bezpłatnej komunikacji publicznej. Mogę z dużą satysfakcją zapowiedzieć, że od 1 września tego roku, na terenie miasta Stalowej Woli zostanie wprowadzona bezpłatna komunikacja publiczna, dla mieszkańców Stalowej Woli – ogłosił prezydent Lucjusz Nadbereżny na konferencji prasowej 20 marca, podkreślają, że data ta jest symboliczna w historii miasta, bowiem 87 lat temu rozpoczęła się budowa COP w Stalowej Woli.

Jak zapowiedział, z bezpłatnych przejazdów będą mogli korzystać mieszkańcy Stalowej Woli posiadający aplikację miejską lub kartę mieszkańca. Od 1 września będzie dostosowywany rozkład jazdy, aby dopasować go do oczekiwań pasażerów.

Prezydent wyjaśniał, że wiele samorządów w Polsce wprowadziło już z sukcesem bezpłatną komunikację publiczną.

– My, pod względem finansowym byliśmy już do tego przygotowani – mówił na konferencji. – Ale żeby podjąć tak olbrzymie zobowiązanie, żeby zaprosić większą liczbę mieszkańców do korzystania z naszej komunikacji trzeba być przygotowanym do tego technicznie. Trzeba mieć więcej autobusów, również tych dużych, 18-metrowych, przegubowych.

Rewolucja w miejskiej komunikacji będzie możliwa dzięki ogromnemu dofinansowaniu. – Dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, który wspólnie tworzy Stalowa Wola, Pysznica i Zaleszany, uzyskaliśmy ogromne dofinansowanie. Łączna kwota projektu to ponad 93 miliony zł, dofinansowanie wynosi ponad 67 milionów. Stalowa Wola pozyskała 56 156 582 zł – wyjaśniał prezydent Nadbereżny.

Dzięki tym środkom m.in. zostaną zakupione kolejne autobusy (5) i wybudowana nowa zajezdnia na terenie strefy. Miasto posiada tam 2-ha działkę. Miejsce, w którym obecnie jest zajezdnia miejskich autobusów zostanie przeznaczone na budownictwo wielorodzinne.