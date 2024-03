W Powiecie Stalowowolskim działa Społeczna Straż Rybacka. Formacja ta jest systematycznie doposażana przez samorząd. W ostatnim czasie straż otrzymała nowe elementy umundurowania.

Tym razem do Społecznej Straży Rybackiej trafiło 5 kurtek zimowych, 5 par butów oraz 15 sztuk emblematów z herbem Powiatu Stalowowolskiego

– To już kolejne wsparcie przekazane przez Powiat Stalowowolski dla tej formacji, która działa społecznie na terenie powiatu stalowowolskiego. Niezbędnym elementem jest wyposażenie strażników w umundurowanie i akcesoria będące nie tylko wizualnym atrybutem, ale również istotnym czynnikiem pracy w terenie. Umundurowanie to, będzie służyło do pełnienia służby, a dzięki oznaczeniu na ubraniach strażnicy będą bardziej rozpoznawalni i widoczni – czytamy na stronie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

Społeczna Straż Rybacka liczy 25 strażników. Poza Stalową Wolą funkcjonuje w Zaleszanach oraz Zaklikowie. Podstawową jej rolą jest prewencja, informowanie o miejscach i zdarzeniach, na których dokonywane są akty łamania prawa, co pozwala zapobiegać wykroczeniom i przestępstwom na łowiskach.