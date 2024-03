Zakończyły się rozgrywki strefowe w lubelsko-podkarpackiej lidze kadetów do lat 15. W ostatniej kolejce Stal Stalowa Wola rozgromiła w Kraśniku Biało-Czarnych. Z trzeciego miejsca awansowała do ćwierćfinałów mistrzostw Polski do lat 15.

To zwycięstwo zagwarantowało naszej drużynie trzecie miejsce i awans do turnieju ćwierćfinałowego mistrzostw Polski. O ostatnim występie „zielono-czarnych” można napisać tylko tyle, że był grą do jednego kosza. W każdej z czterech kwart stalowcy zdobywali więcej niż 30 punktów. Na dobrą sprawę już po dwóch pierwszych „ćwiartkach” można było zakończyć tę nierówną walkę. Był to kolejny mecz naszego zespołu, w którym punkty zdobywała cała dwunastka graczy.

W najbliższy wtorek odbędzie się losowanie grup ćwierćfinałowych. Dowiemy się gdzie pojadą nasi kadeci i z kim zmierzą się w walce o półfinał.

BIAŁO-CZARNI – STAL 32:128 (8:30, 5:32, 9:32, 10:34)

BIAŁO-CZARNI: Wójcik 11 (2×3), Wnuczek 11, Pietroń 4, Anzlik 2, Januszczak 2, Sądej 2, Gryta, Młynarski, Kotuła, Stachera.

STAL: Malecki 28, Malynovskyi 22, Karol Kędra 17, Drzewi 12, Jargieło 11, Błyskal 11, Frankiewicz 8, Domański 6 (2×3), Obuchowski 5, Borek 4, Golas 4.

W pozostałych meczach 10. kolejki: Start – Resan azs 80:58, Lublinianka – Sokół 70:30.