W niedzielę, 17 marca po godzinie 15 na skrzyżowaniu ulic KEN i Wojska Polskiego doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący volvo 19-latek, nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej i doprowadził do zderzenia z fordem, którym kierowała 42-latka. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Kierująca fordem została przewieziona do szpitala na badania. 19-latkowi zatrzymano prawo jazdy. Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo–śledcza.