Niżańscy funkcjonariusze zatrzymali 27-latka, odpowiedzialnego za włamania do samochodów na terenie powiatu niżańskiego. Mężczyzna wybijał szyby w samochodach i zabierał z nich wszystko co znalazł. 27-latek usłyszał już zarzuty.

W minionym miesiącu, do Komendy Powiatowej Policji w Nisku wpływały zgłoszenia dotyczące włamań do samochodów, na terenie powiatu. Sprawca włamał się do dwóch pojazdów dostawczych, skąd zabrał m.in. wideorejestratory oraz narzędzia budowlane. Interwencje dotyczyły również włamań do dwóch samochodów osobowych, skąd zabrane zostały drobne elementy wyposażenia. Straty oszacowano łącznie na kilka tysięcy złotych.

Po analizie zgromadzonego materiału, niżańscy policjanci ustalili, że odpowiedzialna za włamania do wszystkich pojazdów jest ta sama osoba. Funkcjonariusze zatrzymali 27-latka, który przyznał się do zarzucanych mu czynów. Mężczyzna wybijał szyby w samochodach i kradł z nich wszystko co znalazł.

Teraz o losie 27-latka zadecyduje sąd.