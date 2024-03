W pięciu jednomandatowych okręgach wyborczych w gminie Zaleszany znamy już… nazwiska nowych radnych w kadencji 2024-2029. Wszystko dlatego, że w każdym z nich zgłosił się tylko jeden kandydat i zgodnie z ordynacją wyborczą automatycznie uzyska on mandat radnego w 15-osobowej Radzie Gminy Zaleszany. Z kolei wójt Paweł Gardy po raz drugi z rzędu nie ma rywala w wyborach na ten urząd.

Termin zgłaszania kandydatów na radnych upłyną już 4 marca, ale zgodnie z przepisami, w okręgach, gdzie zarejestrowała się tylko jedna osoba, został on wydłużony o 5 dni roboczych, i dobiegł ostatecznie końca 11 marca o godz. 16.

Ponieważ i do tego czasu nie zgłosili się w tych okręgach nowi chętni, to zarejestrowani tam kandydaci mają już mandaty radnych gminy Zaleszany w kieszeni. Są to 4 osoby wystawione przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość: Magdalena Górak (okręg nr 4 w Turbi), Monika Brzezińska (okręg nr 9 w Kotowej Woli), Marzena Kuna (okręg nr 12 w Pilchowie) i Waldemar Gimpel (okręg nr 14 w Obojnej) oraz Grzegorz Garanty (okręg nr 15 w Dzierdziówce) z Komitetu Wyborczego Wyborców Dzierdziówka. Dwaj ostatni kandydaci także w poprzednich wyborach w 2018 r. nie mieli rywali w swoich okręgach i mandat uzyskali bez głosowania.

O 10 pozostałych mandatów w radzie gminy ubiega się 25 kandydatów. W sumie więc do wyborów zgłosiło się tu 30 osób. To i tak lepiej niż w 2018 r., kiedy to kandydatów było tylko 22, a w aż 9 okręgach zgłosił się tylko 1, i wyborów tam nie przeprowadzano.

W 2018 r. absolutną większość w Radzie Gminy Zaleszany (14 z 15 mandatów!) zdobyło PiS. O ponowny wybór ubiega się teraz trzynastu obecnych radnych.

Tak jak w poprzednich wyborach, wójt Paweł Gardy (PiS), rządzący gminą od 2014 r., także nie będzie miał kontrkandydata. Głosowanie będzie więc plebiscytem „za” lub „przeciw” jego osobie. W 2018 r. wójta Gardego poparły 3552 osoby (87,8 proc.), a na „nie” głosowało 491 osób (12,2 proc.).