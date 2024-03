8 marca 2024 roku, kobiety kandydujące z list Prawa i Sprawiedliwości do Rady Miejskiej Stalowej Woli przedstawiły swój Manifest Programowy: Stalowa Wola – Miasto Kobiet.

Data, Dzień Kobiet, nie była oczywiście przypadkowa.

– Stalowa Wola, jako Miasto Kobiet, ma szczególny obowiązek dbać o swoje mieszkanki, tworząc przestrzeń, która celebruje ich wkład i umożliwia ich rozwój we wszystkich aspektach życia – mówiła jedna z kandydatek, Elżbieta Kulpa.

A po niej osiem pań przedstawiło osiem punktów Manifestu Programowego, a następnie się pod nim podpisały.

1. WSPARCIE DLA KOBIET W CIĄŻY, LECZENIA I POŁOŻNICTWA W STALOWEJ WOLI

2. WSPARCIE ONKOLOGICZNE DLA KOBIET W STALOWEJ WOLI

3. WSPARCIE KOBIET NA RYNKU PRACY W STALOWEJ WOLI PRZEZ OPIEKĘ NAD DZIEĆMI

4. CENTRUM KOBIECE W STALOWEJ WOLI

5. WSPARCIE DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH DLA KOBIET W STALOWEJ WOLI

6. PROMOCJA RÓWNOŚCI PŁCI I WALKA Z DYSKRYMINACJĄ W STALOWEJ WOLI

7. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA KOBIET W STALOWEJ WOLI

8. INICJATYWY PROMUJĄCE KOBIECE SPECJALIZACJE I PIĘKNO DZIAŁANIA KOBIET W STALOWEJ WOLI

– W Dniu Kobiet bardzo dziękuję za tę ważną inicjatywę programową, za ten Manifest: Stalowa Wola – Miasto Kobiet, i bardzo się cieszę, że to właśnie kobiety w Stalowej Woli tworzą program, inicjatywę, która będzie zmieniała nasze miasto. A to właśnie siła kobiet od lat tworzy Stalową Wolę jako miasto przedsiębiorcze, miasto rozwijające się, miasto odpowiedzialne, miasto pracowite, miasto piękne, bo to są te cechy kobiecości, które ma nasze miasto, ale właśnie dzięki pracy, dzięki zaangażowaniu, dzięki oddaniu kobiet w Stalowej Woli – powiedział obecny na spotkaniu prezydent Lucjusz Nadbereżny.