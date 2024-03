Trzy duże komitety, w tym jeden z partyjnym szyldem, oraz jeden niewielki komitet wystawiający piątkę kandydatów tylko w jednym okręgu. W sumie 97 osób do 23 mandatów. Tak wygląda sytuacja przed kwietniowymi wyborami do Rady Miejskiej Stalowej Woli.

Średnio wypada więc 4,2 kandydata na miejsce. W 2018 r. wskaźnik ten wynosił 3,1 (startowały 72 osoby). Do wyborów stanęły wtedy dwa duże komitety: Prawo i Sprawiedliwość oraz Stalowowolskie Porozumienie Samorządowe (SPS), a także Kukiz’15. Ten ostatni wystawił kandydatów tylko w dwóch okręgach wyborczych spośród czterech, na jakie od 2010 r. podzielona jest Stalowa Wola.

Przypomnijmy: wybieramy w nich odpowiednio 7, 6, 5 i 5 radnych, czyli w sumie obsadzamy 23 mandaty (w latach 1990-2002 rada była 36-osobowa). W ostatnich wyborach, w 2018 r. PiS zdobyło 15 mandatów, SPS – 7, a Kukiz’15 – 1.

Ordynacja skróciła listy

Porównania obecnej liczby kandydatów z jeszcze wcześniejszymi wyborami nie mają sensu, gdyż w 2014 r. obowiązywały w Stalowej Woli okręgi jednomandatowe i ordynacja większościowa (startowało 109 osób), a w proporcjonalnych wyborach w 2010 r. i poprzednich, każdy komitet mógł wystawić w okręgu nawet dwa razy więcej kandydatów niż było tu mandatów do wzięcia (tzw. pełne listy).

Tymczasem od 2018 r. można zgłosić w okręgu tylko dwóch kandydatów więcej od liczby mandatów. Obecnie maksymalna liczba kandydatów do rady miejskiej na listach jednego komitetu wynosi więc w Stalowej Woli 31 (w poszczególnych okręgach można zgłosić odpowiednio 9, 8, 7 i 7 kandydatów), podczas gdy w 2010 r. było to 46.

Z kronikarskiego obowiązku przypomnijmy jedynie, że najwięcej chętnych do Rady Miejskiej Stalowej Woli kandydowało w 2006 r. – 400 osób! z 11 komitetów.

Kobiety, mężczyźni, parytety, udziały

Teraz startuje 97 osób: ?? kobiet i ??? mężczyzn (od 2010 r. obowiązują na listach 35 proc. parytety płci).

Do wyborów stają cztery komitety: Prawo i Sprawiedliwość (31 kandydatów: 13 kobiet i 18 mężczyzn), Stalowowolskie Porozumienie Samorządowe (31 kandydatów: 14 kobiet i 17 mężczyzn), Stalowa Wola od Nowa – Powiat od Nowa (30 kandydatów: ?? kobiet i ?? mężczyzn), oraz komitet Nowa Prawica dla Stalowej Woli (5 kandydatów: 2 kobiety i 3 mężczyzn).

Najwięcej pań w Radzie Miejskiej Stalowej Woli, po 8, zasiadało w kadencjach 1998-2002 (rada 36-osobowa) i 2018-2024

(rada 23-osobowa). W kończącej się kadencji procentowy udział kobiet w radzie był więc największy i wyniósł niemal 30 proc. Najmniejszy był w kadencji 2002-2006, gdy rada została zmniejszona do 23 mandatów, i zasiadały w niej tylko dwie panie (11,5 proc.).

Odmienne przypadki byłych wiceprezydentów

O ponowny wybór do rady miejskiej nie ubiega się piątka obecnych radnych: Paulina Miśko, Lucjan Małek i Franciszek Zaborowski (wszyscy z PiS) oraz Renata Butryn i Jerzy Augustyn (oboje z SPS). Miśko kandyduje do rady powiatu, a Butryn do sejmiku Podkarpacia.

Dlaczego nie startuje były wiceprezydent Stalowej Woli (2003-2010) i radny miasta od 2010 r., Franciszek Zaborowski?

– Lista była dla mnie otwarta, ale uznałem, że czas odpocząć –odpowiedział „Sztafecie” 71-letni Zaborowski.

Stanisław Sobieraj (PiS), przewodniczący rady miejskiej, potwierdza: – Namawialiśmy z prezydentem pana Franciszka, bo to bardzo doświadczony samorządowiec, świetnie zorientowany w sprawach miasta, ale odmówił.

Samorządowym weteranem w gronie wszystkich kandydatów jest inny były wiceprezydent Stalowej Woli (1998-2002), 73-letni Jan Sibiga, radny miasta nieprzerwanie od 1998 r. (zaczynał w barwach Akcji Wyborczej Solidarność, potem było Podkarpackie Forum Samorządowe Prawicy, a od 2006 r. – PiS). Ubiega się więc o 7 kadencję z rzędu!

Sztandar rozwinąć, sztandar wyprowadzić

PiS to ostatni komitet z partyjnym szyldem, jaki pozostał w wyborach do Rady Miejskiej Stalowej Woli (po raz pierwszy wystartował tu w 2006 r., zdobywając 9 mandatów).

Platforma Obywatelska (zaczęła bez mandatów w 2002 r.) i Sojusz Lewicy Demokratycznej (10 mandatów w roku 1994 r.) swoje polityczne sztandary zwinęły w 2014 r. Kandydaci PO bez powodzenia startowali wtedy pod szyldem komitetu Lokalni Razem, a SLD z wyborczego komitetu Andrzeja Szlęzaka, zdobywając jeden mandat.

W wyborach w 2018 r. część lokalnej opozycji wobec rządzącego w mieście PiS skupiła się w radzie w Stalowowolskim Porozumieniu Samorządowym. Obecnie tworzy go PO, Lewica, Nowoczesna, PSL, Polska 2050, Rebelianty Podkarpackie.

A jeśli chodzi o komitety z partyjnym szyldem, to od 1990 r. w Radzie Miejskiej Stalowej Woli zasiadali jeszcze przedstawiciele Stronnictwa Demokratycznego (3 mandaty w kadencji 1990-1994), Unii Polityki Realnej (1 mandat w kadencji 1990-1994), Konfederacji Polski Niepodległej (1 mandat w kadencji 1998-2002) i Ligi Polskich Rodzin (3 mandaty w kadencji 2002-2006).

Forum Mieszkańców: od wielkości do nieobecności

W latach 1994-2014 radnymi były też osoby z komitetu Forum Mieszkańców. Komitet ten zaczynał jako Społeczne Forum Samorządowe Mieszkańców. W 1994 r. miał w radzie 5 mandatów, a z jego szeregów prezydentem Stalowej Woli wybrano Andrzeja Gajca (inny radny Forum, Artur Pychowski, został wtedy członkiem Zarządu Miasta, a Zbigniew Materkowski – wiceprzewodniczącym rady).

W kolejnych wyborach Forum Mieszkańców zdobywało po 3-4 mandaty (w 2006 r. i w 2010 r. wystawiało też kandydata na prezydenta miasta), ale w 2014 r. już tylko jeden. Był to też ostatni start tego komitetu w wyborach do Rady Miejskiej Stalowej Woli (od 2002 r. Forum ma też swoich przedstawicieli w Radzie Powiatu Stalowowolskiego, a z jego szeregów wywodzi się obecny wicestarosta Mariusz Sołtys).

– Dlaczego Forum wycofało się z wyborów do Rady Miejskiej Stalowej Woli? Czy nie chce być konkurencją dla PiS, z którym współrządzi od 2014 r. w powiecie stalowowolskim? – zapytaliśmy Mariusza Sołtysa.

– Od samego początku moje aktywności w Forum skupiam się tylko na powiecie i równie dobrze można by powiedzieć, że tu jesteśmy konkurencją dla PiS. Dodam, że pochodzę z Zaklikowa i tam Forum wystawia kandydatów do Rady Miejskiej – odpowiedział „Sztafecie” wicestarosta Sołtys.

Różne komitety Szlęzaka

Osobna historia to komitety Andrzeja Szlęzaka. W 1994 r. był on liderem Stalowowolskiego Porozumienia Wyborczego, a w 1998 r. zdobył jedyny mandat w radzie z ramienia Niezależnego Porozumienia Wyborczego (zrzekł się go w 2000 r.).

Gdy w 2002 r. Szlęzak wygrał pierwsze bezpośrednie wybory prezydenta Stalowej Woli, to wspierał go lokalny komitet Sprawiedliwość i Praworządność (SiP), który zdobył w radzie 4 mandaty. Pod szyldem SiP Szlęzak został prezydentem także w 2006 r. (3 mandaty), a w 2010 r. zrobił to jako kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców Andrzeja Szlęzaka (5 mandatów). W 2014 r. pod tym właśnie „osobistym” szyldem przegrał prezydenckie wybory z Lucjuszem Nadbereżnym, choć sam komitet zdobył wtedy trzy mandaty w radzie miejskiej.

Obecnie Andrzej Szlęzak działa w komitecie Stalowa Wola od Nowa – Powiat od Nowa, który debiutuje w najbliższych wyborach samorządowych. Ale sam Szlęzak nie kandyduj do rady miejskiej. Ubiega się o mandat w Radzie Powiatu Stalowowolskiego.

Kto miał większość

W kadencji 1990-1994 zdecydowaną większość w Radzie Miejskiej Stalowej Woli miał Komitet Obywatelski Solidarność. W kadencji 1994-1998 rządził sojusz Koalicji Stalowa Wola i Forum Mieszkańców, wspierany przez SLD. Kadencja 1998-2002 to dominacja Akcji Wyborczej Solidarność. W kadencji 2002-2006 większość miała egzotyczna koalicja zbudowana wokół SLD i komitetu Samorządność i Praworządność (ugrupowanie Andrzeja Szlęzaka). Kadencja 2006-2010 to z kolei większość wokół Prawa i Sprawiedliwości, a w kadencji 2010-2014 rządziła w radzie koalicja komitetu Andrzeja Szlęzaka, PO i SLD.

Kadencja 2014-2018 to absolutna dominacja PiS – w większościowych wyborach w okręgach jednomandatowych zdobyło 19 z 23 mandatów! W kończącej się, wydłużonej kadencji 2018-2024, karty w Radzie Miejskiej Stalowej Woli także rozdawało PiS: miało tu 15 mandatów.