Na Zamku w Baranowie Sandomierskim w ramach IX spotkania historyczno-patriotycznego odbędzie się wyjątkowy wernisaż. Dzięki współpracy radnej sejmiku województwa podkarpackiego ze Stalowej Woli Kamili Piech z rzeszowskim oddziałem IPN przygotowano wystawę o wyjątkowej rodzinie z Markowej na Podkarpaciu – „Śmierć za człowieczeństwo. Rodzina Ulmów”.

Życie tej rodziny to dla wierzących świadectwo wierności naukom Chrystusa, dla innych po prostu dowód człowieczeństwa. Ich postawa była heroiczna. Mimo grożącej im najsurowszej kary – utraty życia – w czasie II wojny światowej, kierując się miłością do bliźniego, pomagali Żydom. Za okazane serce, małżonkowie Wiktoria i Józef oraz ich siedmioro dzieci, zostali brutalnie zamordowani przez Niemców 24 marca 1944 roku.

W 2018 r. z inicjatywy Prezydenta RP Andrzeja Dudy dzień 24 marca, w rocznicę tragicznych wydarzeń w Markowej, ustanowiono Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. 10 września 2023 r. papież Franciszek włączył całą rodzinę Ulmów do grona błogosławionych.

– Pragnąc ochronić życie innych, sami je stracili. To ważne, aby ten heroiczny czyn Rodziny Ulmów był nagłaśniany, a wiedza o nim zgłębiana i przekazywana, szczególnie właśnie przez nas, mieszkańców Podkarpacia. Podjęłam współpracę z oddziałem IPN w Rzeszowie, aby eksponować tę historię i dziedzictwo Błogosławionej Rodziny Ulmów. Małżonkowie i ich dzieci swoją postawą pokazali, że miłość do bliźnich była dla nich prawdziwą i najwyższą wartością – powiedziała „Sztafecie” Kamila Piech, radna sejmiku województwa podkarpackiego ze Stalowej Woli, a jednocześnie dbająca o dziedzictwo materialne i niematerialne Zamku w Baranowie Sandomierskim. – To wystawa niezwykła, podziwiana nie tylko w Polsce, ale i poza granicami naszego kraju. Postawa Błogosławionej Rodziny Ulmów na pewno nakłania do refleksji nad życiem i najważniejszymi wartościami.

Kilkanaście tygodni temu delegacja samorządu województwa podkarpackiego na Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie eksponowała wystawę o Błogosławionej Rodzinie Ulmów, to tam rektor ks. prof. Luis Navarro otwierając wystawę podkreślił, że Rodzina Ulmów powinna być inspiracją dla współczesnych rodzin.

– Rodzina Ulmów to także przykład jedności małżeńskiej, wychowania dzieci i gościnności, otwarcia na innych. Jej beatyfikacja ma unikalny charakter z wielu powodów. Po raz pierwsze: cała rodzina została beatyfikowana, co więcej wszyscy członkowie rodziny zginęli razem. Byli przykładem wiary i chrześcijańskiego życia w czasie prześladowań niemieckich nazistów – mówił kardynał Semeraro.

– Serdecznie zapraszam do obejrzenia u nas tej wyjątkowej, wzruszającej i budzącej wiele emocji wystawy – zachęca Kamila Piech.

Wystawa w Zamku w Baranowie Sandomierskim składa się z plansz oraz kilkudziesięciu zdjęć i dokumentów. Wernisaż odbędzie się 19 marca (wtorek) o godz. 11. W programie również prelekcja historyków z Oddziału IPN w Rzeszowie, wstęp wolny. Ekspozycja będzie dostępna do 2 kwietnia br. Można ją oglądać przez 7 dni w tygodniu podczas Zwiedzania Muzeum Zamku w Baranowie Sandomierskim w godzinach jego otwarcia.