Po dwóch meczach w delegacji, Stal rozegra dwa spotkania ligowe w domu. W niedzielę (17 marca) podejmie KKS 1925 Kalisz, a trzy dni później zmierzy się w zaległym meczu z Wisłą Puławy. Co to się będzie działo w Stalowej Woli, kiedy obydwa te pojedynki zakończą się zwycięstwami „zielono-czarnych”…?

Szczególnie na spotkanie z jedenastką z Kalisza ostrzą sobie apetyty kibice naszej drużyny. A z całą pewnością piłkarze i sztab szkoleniowy „Stalówki”. Wszyscy doskonale pamiętają pierwszy mecz obydwu drużyn, wygrany przez KKS 1:0, dzięki trafieniu lidera klasyfikacji najlepszych strzelców II ligi, Huberta Sobola i… sędziego Alberta Różyckiego.

Nie wszyscy widzieli to, co widział Różycki

W 52. minucie meczu rozległ się gwizdek. Równo z nim Bartosz Pioterczak kopnął mocno piłkę w kierunku Klisiewicza. Łódzki rozjemca uznał to zagranie jako odkopnięcie piłki po gwizdku i ukarał naszego pomocnika żółta kartką. Drugą tego dnia, więc Pioterczak musiał opuścić plac gry. Trzy minuty później ponownie w roli głównej wystąpił arbiter. Podyktował rzut karny, dopatrując się faulu Damiano Oko na Kamilu Koczym. Po meczu trener Pietrzykowski nie krył żalu do sędziego o zakwalifikowanie tego zdarzenia jako faul i bez owijania w bawełnę mówił na konferencji pomeczowej, co o tym wszystkim myśli. – Oglądałem tę sytuację na wideo po meczu i uważam, że nie można podyktować takiego karnego. Sędzia mocno nas skrzywdził – mówił zdenerwowany szkoleniowiec Stali.

Oczywiście, była to już musztarda po obiedzie, a po drugie karnego Gordillo nie wykorzystał, jego intencję wyczuł Mikołaj Smyłek. Hiszpan zrehabilitował się w 76. minucie. Wypatrzył po prawie stronie Żebrowskiego, do którego posłał piłkę, a ten dograł przed bramkę Stali i Sobol nie mógł nie trafić do siatki z kilku metrów. To trafienie zapewniło gospodarzom zwycięstwo.

Wystarczy wyłączyć Gordillo i Sobola. Ale jak…?

KKS Kalisz ma nad Stalą 5 pkt przewagi. Zajmuje drugie miejsce, a jego celem, o czym głośno mówi, jest awans. Odkąd gra w II lidze, najbliżej znalezienia się na zapleczu Ekstraklasy, był w swoim debiutanckim sezonie po awansie w roku 2021. Na koniec rozgrywek zajął 5. miejsce, premiowane grą w barażach. W półfinale pokonał w karnych Wigry Suwałki, a w finale przegrał ze Skrą Częstochowa 0:3.

Niezły w wykonaniu zespołu z Kalisza był ubiegły sezon, zakończony 7. miejscem w lidze i półfinałem w Pucharze Polski. Dopiero Legii, która zdobyła wtedy puchar, udało się zatrzymać zwycięski marsz jedenastki trenera Tarachulskiego. W 1/16 wyeliminowała on Górnika Zabrze (3:3, w karnych 5:3), a w ćwierćfinale pokonała Śląsk Wrocław 3:0.

W tym sezonie KKS rozgrywał na wyjeździe 10 meczów (10 zwycięstw – 3 remisy – 3 porażki). 24 bramki z 36 zdobytych jest dziełem dwójki piłkarzy, Huberta Sobola (17/w tym 5 z karnych) i Nestora Gordillo (7/1 z karnego). Pierwszy ma 23 lata i w swoim CV 11 meczów w Ekstraklasie (4 w Lechu Poznań i 7 w Wiśle Kraków), a drugi ma 34 lata i jest mistrzem… Indii z roku 2019 z drużyną Chennai City FC.

Sprawa jest więc prosta. Wystarczy tę dwójkę wyłączyć z gry w niedziele i wszystko stanie się prostsze. Tylko jak to zrobić..? W środę, w zaległym meczu KKS zremisował na wyjeździe z GKS-em 1962 Jastrzębie-Zdrój 1:1. Bramkę dla wicelidera zdobył Kamil Koczy. Od 48. minuty drużyna z Jastrzębia-Zdroju grała w dziesiątkę.

Dobry znajomy z Orląt

Trzy dni po meczu z KKS-em Kalisz do Stalowej Woli przyjedzie Wisła Puławy. Będzie to zaległy mecz 20. kolejki, który miał się pierwotnie odbyć 3 grudnia, ale z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych i zasypania boiska śniegiem, zostało odwołane.

W przerwie zimowej w „Dumie Powiśla” nastąpiła zmiana trenera. Michała Pirosa zastąpił Mikołaj Raczyński, który wcześniej przez ponad 30 miesięcy prowadził niedawnego Orlęta Radzyń Podlaski, a więc niedawnego jeszcze rywala naszej Stali, kiedy „ugrzęzła” na 3 lata w 3 lidze. Doszło też zimą dwóch napastników; Piotr Giel i Manuela Ponte Garcia. Dla 34-letniego brata występującego przed laty w „Stalówce” Pawła Giela, puławska Wisła jest 14 klubem w karierze, a dla filigranowego (163 cm) Meksykanina szansą na pokazanie się i udowodnienie działaczom Stali Rzeszów, że zasługuje na grę w 1 lidze. Obydwoje zdążyli już wpisać się na listę strzelców. Giel zdobył bramkę w meczu z KKS-em Kalisz (1:1), a Ponte Garcia pokonał w Krakowie bramkarza Hutnika (1:1).