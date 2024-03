Kadeci Stali Stalowa Wola pokonali w przedostatniej kolejce drugiego etapu rozgrywek strefowych Lubliniankę i praktycznie zapewnili sobie udział w turnieju ćwierćfinałowym mistrzostw Polski do lat 15.

Nie był to łatwy mecz, ale drużyna trenera Roberta Grzyba stanęła na wysokości zadania i zrewanżowała się za porażkę w Lublinie 53:77. Wygrała dokładnie taką samą różnicą punktową. Kluczem do wysokiego zwycięstwa była bardzo dobra gra w obronie.

– Powoli moja drużyna przekonuje się do tego, że te najważniejsze mecze wygrywa się obroną. Lublinianka to silny fizycznie zespół, maja wysokich zawodników i nie można z takim zespołem iść na wymianę ciosów. Są inne sposoby, żeby poradzić sobie z takim rywalem. Chłopcy naciskali, biegali, wymuszali na graczach z Lublina straty, wyszło nam kilka pułapek, i wygraliśmy bardzo ważny mecz. W sobotę jedziemy postawić kropkę na i w Kraśniku, bo nie zakładam innego wyniku jak nasza wygrana – powiedział trener Robert Grzyb.

STAL – LUBLINIANKA 94:70 (23:22, 19:16, 30:13, 22:19)

STAL: Malecki 37, Frankiewicz 24, Malynovskyi 22, Karol Kędra 9, Drzewi 2, Golas, Domański, Jargieło, Błyskal, Borek.

LUBLINIANKA: Wankiewicz 30, Hołota 19, Mocarski 10, Czyryszkiewicz 6, Kawęcki 3, Margol 2, Pastuszak, Bączkowski, Kosior.

W pozostałych meczach 19. kolejki: Biało-Czarni Kraśnik – Resan AZS Politechnika Rzeszowska 30:131, Sokół Łańcut -Start Lublin 39:69.

20. kolejka: Biało-Czarni – Stal (16 marca, g. 10), Start – Resan AZS Politechnika, Lublinianka – Sokół.