Mobilne Centrum Samorządowe ustawiono tym razem obok pomnika Kwiatkowskiego. Podczas spotkania mówiono m.in. o trudnościach z parkowaniem w centrum miasta.

Czwartkowe spotkanie, 14 marca, rozpoczęło się od prezentacji kandydatów do samorządu miejskiego z okręgu nr 3 startujących z listy PiS oraz dwóch kandydatek do sejmiku wojewódzkiego.

Formuła tych spotkań osiedlowych jest taka, że każdy może przyjść zadać dowolne pytanie czy wyrazić swoją opinię. W czwartek pytano m.in. o parkingi.

– Tutaj mamy problem z miejscami parkingowymi. W śródmieściu mamy strasznie mało miejsca. Widzimy też dużo samochodów parkujących na miesiąc, na dwa, albo w ogóle nie wyjeżdżają. Mamy tu też samochody z ukraińską rejestracją, które stoją ponad rok. Przy takim obłożeniu, te samochody „troszeczkę” przeszkadzają – mówił jeden z mieszkańców.

Do tego problemu odniósł się prezydent miasta, Lucjusz Nadbereżny. – Faktycznie, istotny problem. W ostatnich miesiącach jest dodatkowo natężony, dlatego, że prowadzimy dużą modernizację podwórka za Balladą, jest remont na Wolności, więc pewnie część tych samochodów na Narutowicza się czasowo przerzuciło. Ale bez wątpienia jest to gigantyczny problem z miejscami parkingowymi, trudny do rozwiązania. Nie będę tutaj mówił, że mamy jakieś cudowne rozwiązanie, dlatego że nawet w konsultacjach dotyczących podwórek zawsze występuje konflikt dotyczący wejścia w tereny zielone. Dzisiaj pozostaje nam jeszcze nierozwiązany problem modernizacji ulicy Wyszyńskiego, ta ulica czeka na realizację. Po konsultacjach społecznych nie było zgody na to, aby prowadzić parking skośnie, gdzie mogłoby być więcej miejsc parkingowych, więc w projekcie pozostawiliśmy parkowanie wzdłużne – mówił włodarz miasta.

– Jeżeli chodzi o parkowanie samochodów, które dłużej stoją, my dzisiaj skutecznie prowadzimy akcję odholowywania takich samochodów; jeżeli dany samochód widać, że jest nieużytkowany, ma przebite opony, nie ma opłaconego OC, możemy to zweryfikować i taki samochód jest odholowywany, przejmowany przez miasto. Potrzebujemy tylko zgłoszenia w tym zakresie – wyjaśniał prezydent.

Mobilne Centrum Samorządowe odwiedza osiedla do 21 marca. Terminy najbliższych spotkań: 15 marca w godz. 15–16.30, ul. Popiełuszki (przy wejściu do Parku Miejskiego od strony torów); 15 marca w godz. 17–18, ul. Staszica 3A (parking między blokiem 3A a LO); 18 marca w godz. 16–18, ul. Siedlanowskiego (obok „Lasowianki”); 19 marca w godz. 13.30–15.30, ul. Energetyków 15, (przed blokiem); 19 marca w godz. 16–18, os. Hutnik, obok przedszkola nr 4; 20 marca w godz. 15.30–17.30 pasaż między ulicami Żeromskiego i PCK; 21 marca w godz. 16–18, Plac Piłsudskiego.