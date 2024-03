Do tragedii doszło 29 kwietnia 2023 roku w Bąkowie w gminie Pysznica. 29-letni wówczas Tomasz U. dokonał napaści na trzech członków swojej rodziny. Jedna osoba zginęła na miejscu, dwie osoby zostały przewiezione do szpitali, niestety nie udało się ich uratować. Do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu wpłynął akt oskarżenia.