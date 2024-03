W Puławach odbywały się 10. Mistrzostwa MMA, w których swoje umiejętności grapplerskie zaprezentowało 611 amatorów mieszanych sztuk walki. Rywalizacja odbywała się w 5 klatkach w 3 kategoriach wiekowych: kadetów (305 zawodników), juniorów (147) i seniorów (235).

Świetnie spisał się Szymon Sołowiej. Ubiegłoroczny mistrz Europy ALMMA kadetów w wadze do 55 kg, tegoroczny zdobywca pierwszego miejsca prestiżowych zawodów SOLT 7: European Championship 2024 i mistrz Polski juniorów jiu jitsu w wadze 56,5 kg, wywalczył w Puławach wicemistrzostwo. W finałowej walce uległ na punkty Dominikowi Sitce z Shark Top Team Bytom. Pierwsza połowa czterominutowej rundy należała do zawodnika ze Śląska, druga połowa o Szymona. Sędziowie mieli twardy orzech do zgryzienia. Dwóch wskazało na Sitkę, jeden na Sołowieja.

Wszystkie wcześniej walki zawodnik FightSports Stalowa Wola rozstrzygnął przed czasem. W pierwszej pokonał przez poddanie Szymona Szarżanowicza (MMA Team Ostróda), w ćwierćfinale wyeliminował, także przez poddanie rywala, Ukraińca Nazara Rudolfa (Ares Fight Club Warszawa), a w półfinale – po raz kolejny przez poddanie – nie dał żadnych szans Oliwierowi Kabataowi (Kabat Academy Tłuszcz).