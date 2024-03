Pod taką nazwą powinien być rozgrywany przyszłoroczny turniej halowej piłki nożnej kobiet z okazji Dnia… Kobiet. W sobotę w namiocie pneumatycznym PCPN w Stalowej Woli odbyła się pierwsza jego edycja, której patronowali: prezydent Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny oraz Stalowowolska Rada Kobiet.

Do rywalizacji przystąpiło 9 drużyn – w ostatniej chwili wycofały się Aniołki Kurkiego. W pierwszej fazie turnieju zespoły walczyły w grupach, A: Gwardia Sokołek Kolbuszowa, Twarde Mamuśki GAP Talent Pysznica, Różowe Pantery Stalowa Wola, Mamuśki Orliczki Rudnik nad Sanem, Atlantic Chałupki Dębniańskie, B: Grodziszczanka, Czarne Mamby Lipa, WKS Kurzyna i Olimpia Pysznica.

Zwycięskie drużyny awansowały do wielkiego finału, drużyny z miejsc drugich zagrały o miejsce trzecie, a wcześniej, o miejsca 5 i 7 walczyły ekipy, które w grupach eliminacyjnych zajęły miejsca 3 i 4.

Już pierwsze mecze pokazały, że w żeńskim wydaniu nie ma czegoś takiego jak piłkarskie szachy czy też badanie rywala. Zero kunktatorstwa! Wszystkie mecze to były heroiczne boje o każdy centymetr boiska i o zwycięstwo! Panowie, w tym dniu nie mielibyście czego szukać pod balonem…

Grupę A wygrała Gwardia Sokołek Kolbuszowa, a grupę B Grodziszczanka, a drużyny, które od wielu lat w swoich DNA mają piłkę nożną w wydaniu żeńskim. W wielkim finale lepsze okazały się kolbuszowianki, wygrały 1:0. Tym samym sensacji nie było. Główny faworyt do zwycięstwa nie zawiódł (w sezonie 23/24 Sokół Kolbuszowa występuje w II lidze w grupie południowej-małopolskiej).

Przed finałem w meczu o 3. miejsce Olimpia Pysznica zremisowała bezbramkowo z Atlantykiem Chałupki Dębniańskie i pokonała go w rzutach karnych 3:2. Piąte miejsce, po zwycięstwie nad Różowymi Panterami Stalowa Wola zajął WKS Kurzyna – Sekcja Kobiet, a w spotkaniu o 7. miejsce Mamuśki Orliczki Rudnik nad Sanem pokonały Czarne Mamby Lipa.

Organizatorem turnieju był Artur Kielarski. Puchary i pamiątkowe statuetki wręczały Dorota Herdzik – przewodnicząca Stalowowolskiej Rady Kobiet oraz Sylwia Sowa z Sow print Sklep Sportowy „Maraton” – sponsora turnieju.