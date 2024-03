W sobotę i niedzielę (9-10 marca) w hali przy ul. Legionów Krośnie odbył się finał wojewódzki w piłce siatkowej dziewcząt Młodziczek.

Do rywalizacji przystąpiło 6 najlepszych drużyn Podkarpacia w tej kategorii, a trzeba wiedzieć, że w kończącym się sezonie 2023/24 w podkarpackich rozgrywkach uczestniczyło aż 27 drużyn.

Krośnieńskie finały należały do dwóch drużyn z… Krosna. Krośnieńskie Stowarzyszenie Siatkówki Karpaty Krosno wykonuje w ostatnich latach świetną pracę i efektem tego są znakomite wyniki ich zespołów w rozgrywkach młodzieżowych wśród dziewcząt i wśród chłopców.

Na tle fantastycznie spisujących się Karpat bardzo dobrze zaprezentował się w finale zespół Vegi MOSiR Stalowa Wola. Nasza drużyna pokonała w meczu o trzecie miejsce UKS MOSiR Dukla i wróciła do domu z brązowymi medalami. Miejsce piąte przypadło KPS-owi Nowa Dęba, a szóste MKS-owi V O Developres Rzeszów.

Cztery najlepsze drużyna uzyskała prawo gry w turnieju ćwierćfinałowym mistrzostw Polski.

Trzecia drużyna na Podkarpaciu w kategorii Młodziczek w sezonie 2023/24, CES Vega MOSiR Stalowa Wola występowała w Krośnie w składzie: Zuzanna Cielepak, Zuzanna Drabik, Amelia Wargala, Katarzyna Mierzwa, Maja Węglińska, Lena Dębowska, Natalia Tutak, Milena Latawiec, Amelia Rejzerewicz, Zuzanna Chudzik, Magda Kołodziej, Aleksandra Sołtys, Laura Krawiec. Trenerami zespołu są: Mirosław Sroka i Marian Godawski

Wszystkim drużynom gratulujemy wyników, udziału w finale oraz awansu do rozgrywek centralnych (4 najlepsze kluby). Już 23-24.03.2024 jedziemy na 1/8 Finału Mistrzostw Polski.