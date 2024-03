Juniorzy Stali Stalowa Wola zakończyli drugi etap rozgrywek na drugim miejscu i mogą przygotowywać się do turnieju ćwierćfinałowego mistrzostw Polski do lat 17. W ostatnim swoim występie w lidze makroregionalnej pokonali w swojej hali Kadeta Biała Podlaska.

Już w pierwszej kwarcie stalowcy wskazali rywalom ich miejsce w szeregu. Wygrali ją różnicą 18 punktów. W kolejnych dziesięciu minutach „odpuścili” Kadetowi i ten zdołał do przerwy dotrzymać kroku wiceliderowi tabeli. Po zmianie stron spotkanie wróciło na właściwe tory, to znaczy, toczyła się tak, jak życzyła sobie tego Stal. Nasza drużyna wygrała trzecią kwartę różnicą 21 „oczek” i po 30. minutach prowadziła 85:45. Czwarta „ćwiartka” przypominała drugą…

Do dalszej fazy rozgrywek awansują drużyny z miejsc 1-3. Turnieje ćwierćfinałowe MP do lat 17 rozgrywane będą w pierwszy weekend kwietnia. Gdzie i z kim walczyć będą juniorzy Stali o półfinał MP, dowiemy się po losowaniu, które odbędzie się za kilka dni.

STAL – KADET 102:62 (32:14, 23:22, 30:9, 17:17)

STAL: Rojek 22, Kacper Kędra 16 (4×3), Malecki 14, Baran 13, Stańczyk 11, Zając 8, Bełzak 7, Malynovskyi, Zakrzewski, Karol Kędra 2.

KADET: A.Kalich 22 (2×3), Panasiuk 11, Szyc 10, Lesiuk 8, Zdunek 6, Gromadzki 3, Markiewicz 2, D.Kalich, Jeruzalski, Izdebski.

W pozostałych meczach ostatniej kolejki: Start Lublin – Pempa Resovia 66:53, Niedźwiadki Przemyśl – Lublinianka 111:56.