Za nami pierwsze mecze drugiej rundy rozgrywek o mistrzostwo piątej ligi rzeszowskiej. Drużyna UKS Gim-Tim 5 Stalowa Wola i pięć drużyn, które zajęły po pierwszym etapie miejsca od 1 do 6 rywalizuje w grupie walczącej o awans.

W niedzielę „gimtimowcy” podejmowali KU AZS Politechnika V Rzeszów i dość łatwo uporali się z rywalem, z którym jeszcze nie tak dawno, bo końcem stycznia przegrali 5:10.

Spotkanie rozpoczęli: 57-letni Krzysztof Klocek i młodszy od niego o blisko 44 lata, Jakub Jucha. Dwa pierwsze sety należały do zawodnika z Rzeszowa, ale w trzeciej partii tenisista Gim-Tim 5 znalazł sposób na Skrzata AZS-u i pozwolił mu zdobyć ledwie punkt. Również czwarty set od początku do końca toczył się pod dyktando Klocka. O zwycięstwie któregoś z nich musiał zadecydować tie-break. Zakończył się on wynikiem 20:18 dla reprezentanta Stalowej Woli. W pojedynku nr 2 spotkały się 14-latki: Amelia Kramek i Maja Wojtala. Górą była zawodniczka AZS. Kolejne pięć spotkań zakończyło się zwycięstwem Gim-Tim 5 – najbardziej wyrównany był pojedynek deblowy – później przyjezdni wygrali jeden mecz, a ostatnie trzy, ponownie należały do naszej drużyny.

W składzie naszej drużyny był także Aleksander Łukasik, ale nie zdążył rozegrać meczu. Sędzią głównym była Jadwiga Jankiewicz, którą wspierały uczennice klasy sportowej VII B: Karolina Gątarz i Julia Gątarz.

Następnym rywalem Gim-Tim 5 będzie na wyjeździe Bingo Ropczyce.

GIM-TIM 5 – KU AZS POLITECHNIKA V 10:2

Wyniki poszczególnych spotkań, na pierwszym miejscu gospodarze: Krzysztof Klocek – Jakub Jucha 3:2 (6:11, 9:11, 11:1, 11:5, 20:18), Amelia Kramek – Maja Wojtyła 1:3 (7:11, 7:11, 11:6, 8:11), Piotr Zwoliński – Małgorzata Poręba 3:0 (11:9, 11:4, 11:6), Szczepan Góreczny – Anna Rogala 3:0 (11:6, 11:7, 11:7), A.Kramek/S.Góreczny – M.Poręba/J.Jucha 3:2 (10:12, 6:11, 11:8, 11:7, 11:7), Klocek/Kurkiewicz – Rogala/Wojtyła 3:0 (11:9, 11:3, 12:10), Klocek – Wojtyła 3:0 (11:5, 11:7, 11:5), Kramek – Jucha 1:3 (11:7, 8:11, 9:11, 7:11), Góreczny – Poręba 3:0 (11:6, 11:5, 11:6), Zwoliński – Rogala 3:0 (11:8, 11:6, 11:8), Klocek – Poręba 3:1 (7:11, 11:6, 11:5, 11:6), Zwoliński – Jucha 3:0 (11:9, 11:5, 11:7).