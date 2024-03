Na ostatniej sesji radni dali zielone światło na zakupienie przez miasto Stalowa Wola budynku Arkadii usytułowanego w sąsiedztwie Miejskiego Domu Kultury. Pomysł na jego zagospodarowanie już jest. Plany dotyczą nadbudowy obiektu, na dachu którego miałyby powstać zielone tarasy. Pojawić ma się także wieża zegarowa.

– Chcemy przed tym budynkiem, przed tym potencjałem, który tam jest postawić nowe cele, społeczne, ale również gospodarcze, kulturalne, aby ten budynek był uzupełnieniem oferty MDK, ale także wchodził bardzo mocno w działalność społeczną – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Włodarz miasta poinformował, że zakup Arkadii, jej przebudowa i nadanie nowych funkcji kulturalno-społecznych jest ważna w związku z tym, że w ramach planowanej modernizacji placu Piłsudskiego zrezygnowano z budowy obiektów kubaturowych i wieży widokowej, budzących kontrowersje wśród mieszkańców.

– Podjąłem decyzję o wycofaniu z przestrzeni zielonej jakichkolwiek nowych obiektów kubaturowych. W części, która jest przy lasku od torów kolejowych nie będą pojawiać się żadne budynki kubaturowe, nie będzie tam również wieży. Plac Piłsudskiego, będzie to plac bardzo mocno zazieleniony w ramach idei odbetonowywania miasta. Zostanie zlikwidowana tak naprawdę cała przestrzeń betonowa i asfaltowa drogi, parkingów i przestrzeni ze starej kostki od strony torów kolejowych. Ta część zostanie zupełnie zazieleniona, tam pojawi się również fontanna, będzie to fontanna nie posadzkowa, a nieckowa – mówił włodarz miasta.

Powstała już koncepcja architektoniczna przebudowy budynku Arkadii i nadania mu nowych funkcji, za którą odpowiada architekt Bogusław Barnaś.

– Zaprojektowana przez nas nadbudowa istniejącego budynku przy Placu Piłsudskiego nawiązuje stylistyką i skalą do monumentalnego charakteru okolicznej zabudowy. Aby jasno podkreślić nową cześć i zaakcentować historyczne kondygnacje poniżej, celowo zdecydowaliśmy się na kontrast kolorystyczny i materiałowy. Zachowaliśmy jednak rytm podziałów okiennych i spójność stylistyczną starego z nowym, również z Miejskim Domem Kultury.

Wszystkie okna w parterze postanowiliśmy przeszklić do samej podłogi, aby nadać maksymalnie transparentny i miastotwórczy charakter zintegrowany z ogródkami restauracyjnymi i przestrzenią placu miejskiego. Wzdłuż fasady oraz na dachu proponujemy wprowadzenie zieleni. Dostępny dla społeczności taras na dachu stanie się platformą widokową, miejscem spotkań mieszkańców, odpoczynku czy lokalnych wydarzeń takich jak np. plenerowe kino letnie – wyjaśnia Bogusław Barnaś.

Nowoprojektowany łącznik – wieża zegarowa zlokalizowany obok nadbudowanego obiektu, nawiązuje stylistyką do tradycji hutniczych Stalowej Woli.

– Jest to transparentna, przeszklona wieża o stalowej konstrukcji. Pełni wiele funkcji. Zapewnia sprawną komunikację pomiędzy Placem Piłsudskiego a wszystkimi poziomami budynku, w tym nieco uniesionym względem placu parterem, poziomem zielonego ogrodu dachowego czy poziomem piwnicy. Winda zapewnia pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych na wszystkie kondygnacje. Pełni funkcję mobilnej platformy widokowej dzięki przeszklonej konstrukcji. Jest również wieżą zegarową wypełnioną ruchem miejskim, tworząc integracyjny punkt w Stalowej Woli, nadając tym samym nową wartość przestrzeni Placu Piłsudskiego. Transparentna konstrukcja wieży, podświetlona od środka, będzie tworzyć efektowny punkt orientacyjny zwłaszcza wieczorami. Jest też konstrukcją dla ekranu kina letniego. Wielobarwne, tematyczne oświetlenie wieży może budować atmosferę adekwatną do celebrowanych świąt i wydarzeń. Zwieńczenie wieży formuje kolejny poziom zieleni miejskiej – informuje Bogusław Barnaś.

Budynek Arkadii ma być zakupiony od PSS Społem.

– Oczywiście podejmując się tego wyzwania chcielibyśmy skorzystać ze środków europejskich na to aby tych zmian dokonać. W najbliższym czasie pojawią się nabory w dwóch narzędziach finansowych: Fundusze dla Podkarpacia gdzie budynki publiczne mogą przechodzić termomodernizację i to jest jeden z ewentualnych projektów, do których moglibyśmy składać przynajmniej część zewnętrzną – istotną i nie tanią w zakresie realizacji tego projektu. A drugie narzędzie finansowe, które otwiera się przed nami to KPO i podobnie tak jak przy budynku Ballady, tak tutaj jest bardzo atrakcyjne finansowanie dlatego, że jest to 100 proc. finansowania – mówił Lucjusz Nadbereżny.

Prezydent zaznaczył, że projekt przebudowy Arkadii łączy się z planem dotyczącym budynku tzw. pershinga, który również musi przejść zmianę pod względem funkcji, zagospodarowania.