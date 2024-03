Do redakcji „Sztafety” napisał czytelnik zaniepokojony wycinką drzew na osiedlu Hutnik w Stalowej Woli. Jak ustaliliśmy teren należy do Nadleśnictwa Rozwadów.

Pas zieleni, o którym mowa, to kilkudziesięciometrowa zielona bariera oddzielająca mieszkańców osiedla Hutnik od zakładów przemysłowych, które są usytuowane w pobliżu.

Nasz czytelnik napisał: – Kiedyś była to naturalna śluza złożona z gęstego lasu, głównie sosnowego, teraz widać przez to, co pozostało, zakłady przemysłowe. Czy ktoś za to odpowie?

Tym terenem zarządza Nadleśnictwo Rozwadów, do którego zwróciliśmy się o komentarz. W odpowiedzi otrzymaliśmy następującą informację:

– Nadleśnictwo Rozwadów prowadzi aktualnie rutynowe prace gospodarcze w kompleksie leśnym znajdującym się w sąsiedztwie ulicy Wrzosowej w Stalowej Woli za pośrednictwem firm świadczących usługi na rzecz nadleśnictwa.

Podjęte działania polegają przede wszystkim na usuwaniu drzew chorych, uszkodzonych oraz niebezpiecznych, zagrażających życiu, zdrowiu i mieniu osób korzystających z lasu oraz mieszkających w sąsiedztwie lub użytkujących grunty w bezpośrednim oddziaływaniu kompleksu leśnego.

Prowadzone cięcia pielęgnacyjne mają również charakter hodowlany i zmierzają do poprawy warunków wzrostu drzew pozostających w lesie, poprzez wyeliminowanie pojedynczych wadliwych, niepożądanych oraz rosnących w przegęszczeniu drzew, zgodnie ze sztuką leśną oraz w oparciu o obowiązujący Plan Urządzenia Lasu zatwierdzony przez Ministra Środowiska.

Naszym priorytetem jest utrzymanie stabilności i trwałości lasu w dobrej kondycji zdrowotnej – napisał z up. Nadleśniczego Nadleśnictwa Rozwadów, Roman Dudziak.

Pozostaje mieć nadzieję, że na tym terenie Nadleśnictwo posadzi nowe drzewa, które stworzą barierę odcinającą mieszkańców osiedla Hutnik od zakładów przemysłowych. Niestety to potrwa.