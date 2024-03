15 lutego 2024 r. rozpoczął się okres rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 r. i potrwa on do 30 kwietnia 2024 r.

Podobnie jak w latach ubiegłych, zeznanie podatkowe można złożyć zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Wypełnione zeznanie w formie papierowej składa się do urzędu skarbowego lub przesyła pocztą, a wówczas o terminie złożenia decyduje data jego nadania.

Coraz częściej jednak wybieranym sposobem rozliczania jest forma elektroniczna. Jej popularność wzrasta z każdym rokiem. W 2022 r. z tytułu rozliczania dochodów za 2021 r. w Urzędzie Skarbowym w Stalowej Woli złożono w formie elektronicznej ok. 91 proc. zeznań, a w 2023 r., przy rozliczaniu dochodów za 2022 r. złożono ich ok. 92 proc.

Na wzrost ilości rozliczeń składanych w formie elektronicznej wpływa nie tylko łatwość i szybkość wypełniania zeznania, ale także fakt, że system może wychwycić niektóre błędy, a przede wszystkim to, że zwrot nadpłaty podatku wykazany w rozliczeniu w formie elektronicznej następuje w ciągu 45 dni od złożenia zeznania.

W odniesieniu do zeznania złożonego w formie papierowej ustawowy termin na zwrot nadpłaty wynosi do 3 miesięcy.

Twój e-PIT

Zachęcam Państwa do skorzystania z usługi Twój e-PIT, która od 2019 r. cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Za pośrednictwem tej usługi Ministerstwo Finansów, a ściślej Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) udostępnia Państwu wstępnie przygotowane rozliczenia roczne: PIT-37, PIT-38, PIT-36, PIT-36L i PIT-28 oraz oświadczenia PIT-OP (formularz PIT OP mogą złożyć osoby, które w 2023 r. uzyskiwały dochody ze świadczeń z ZUS i chcą przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz OPP), a także informacje uprawniające do skorzystania z ulgi prorodzinnej.

Przed zaakceptowaniem przygotowanego zeznania należy sprawdzić, czy zawiera ono wszystkie dane i czy są one poprawne – należy pamiętać, że to podatnik odpowiada za prawidłowość swojego rozliczenia podatkowego. Należy sprawdzić m.in., czy elektroniczny system uwzględnił wszystkie uzyskane przychody (w szczególności jeśli podatnik posiadał przychody z kilku źródeł) oraz przysługujące ulgi na dzieci, bowiem z automatu tylko ta ulga jest uwzględniana. Samodzielnie można wpisać inne odliczenia, jeżeli podatnikowi przysługują, np. z tytułu: darowizn na szczytne cele, ulgi rehabilitacyjnej, ulgi termomodernizacyjnej, wpłat na IKZE, bądź inne.

Usługa Twój e-PIT działa przez całą dobę, w każdy dzień tygodnia i można z niej korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do Internetu, nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania, ani aplikacji. Dostęp do usługi możliwy przez stronę: podatki.gov.pl, wchodząc następnie na e-Urząd Skarbowy (e-US).

Do usługi można zalogować się wybierając kolejno: Login.gov.pl – za pomocą: profilu zaufanego, aplikacji mObywatel, e-dowód lub bankowości elektronicznej, lub Twoje dane podatkowe – za pomocą danych autoryzacyjnych: numeru PESEL lub NIP i daty urodzenia, kwoty przychodu z rozliczenia za 2022 rok, kwoty przychodu z jednej informacji od płatników za 2023 rok, kwoty nadpłaty/ podatku do zapłaty z rozliczenia za 2022 r.

Jeżeli nie zalogujecie się Państwo na Twój e-PIT do 30 kwietnia, to przygotowane rozlicznie PIT-37 i PIT-38 zostanie automatycznie zaakceptowane i uznane za złożone.

Natomiast zeznania roczne PIT-36, PIT-36L, PIT-28 muszą być przez Państwa zatwierdzone, aby uznać je za złożone.

Na tej stronie można także sprawdzić na jakim etapie jest zwrot podatku, znajdziecie tam także Państwo wszystkie informacje o dochodach, przesłane przez płatników.

Nowości w usłudze Twój e-PIT

W tym roku po raz pierwszy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z rozliczenia za pomocą usługi Twój e-PIT. Wprowadzono kolejne udogodnienia:

· nowy formularz PIT-36L dla osób, które rozliczają się podatkiem liniowym;

· w zeznaniu PIT-28 dodano funkcjonalności i załączniki niezbędne do rozliczenia działalności gospodarczej;

· w zeznaniu w PIT-36 dodano funkcjonalności i załączniki niezbędne do rozliczenia działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej w postaci kreatora, który krok po kroku wskaże przedsiębiorcy co powinien uzupełnić.

Z uwagi na to, że w KAS nie posiadamy informacji o przychodach przedsiębiorców, kosztach ich uzyskania, należnych zaliczkach na podatek, a także o ulgach i odliczeniach, podatnik będzie je musiał uzupełnić samodzielnie. Przedsiębiorca nie jest jednak pozostawiony bez wsparcia – opracowano bowiem narzędzie w postaci kreatora, który krok po kroku będzie prowadził w uzupełnianiu przychodów, kosztów uzyskania przychodów, czy należnych zaliczek. Natomiast sposób uzupełnienia ulg i odliczeń jest zbliżony do tego z lat poprzednich, poprzez edycję tej sekcji.

Inaczej jak w przypadku PIT-37 i PIT-38, jeżeli przedsiębiorca nie zaloguje się na Twój e-PIT i nie zaakceptuje przygotowanego rozliczenia do 30 kwietnia, to zeznanie PIT-36, PIT-36L lub PIT-28 nie zostanie automatycznie zaakceptowane i nie zostanie uznane za złożone.

1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego

Wzorem lat ubiegłych osoby wykazujące podatek mogą wybrać organizację pożytku publicznego, której przekażą część swojego podatku (od 2022 roku jest to 1,5 proc.). Wystarczy wpisać numer KRS wybranej organizacji i kwotę jaką chce się przekazać. Kwota ta nie może przekraczać 1,5 proc. podatku należnego zaokrąglonego do pełnych dziesiątek groszy w dół.

W osobnej rubryce można wpisać cel szczegółowy, np. imię i nazwisko osoby, do której ma trafić wsparcie. Osoby korzystające z usługi Twój e-PIT w przygotowanym zeznaniu znajdą dane organizacji pożytku publicznego, którą wybrały i przekazały 1,5 proc. swojego podatku w ubiegłym roku. Dane te można zmienić.

Nadal, emeryci i renciści rozliczani przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (na formularzu PIT-40A) mogą złożyć oświadczenie na druku PIT-OP, co do możliwość przekazania przez nich 1,5 proc. podatku wybranej organizacji pożytku publicznego.

Polecane usługi w e-Urzędzie skarbowym

Zgoda na e-Korespondencję w e-Urzędzie Skarbowym

Krajowa Administracja Skarbowa oferuje swoim klientom nie tylko możliwość rozliczeń podatkowych w usłudze Twój e-PIT, ale szereg innych usług elektronicznych w funkcjonującym od 2021 r. e-Urzędzie Skarbowym (e-US). Jest to serwis internetowy dostępny na stronie www.podatki.gov.pl, w którym klienci Krajowej Administracji Skarbowej szybko, łatwo i kompleksowo załatwią swoje sprawy podatkowe. Dzięki personalizacji danych

w e-Urzędzie Skarbowym zalogowany użytkownik ma dostęp do przeznaczonych dla niego informacji i usług. System działa przez całą dobę, w każdy dzień tygodnia i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do Internetu.

Aby z niego skorzystać, wystarczy zalogować się przez stronę: www.podatki.gov.pl: na: Login.gov.pl (przez profil zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna lub aplikacja mObywatel). Można też zalogować się danymi podatkowymi. Zachęcamy jednak do logowania się przez: Login.gov.pl. Dzięki temu można korzystać ze wszystkich funkcjonalności e-US.

Można również sprawdzić swoje dotychczasowe rozliczenia z urzędem, zweryfikować status zwrotu podatku lub zapłacić podatek, także za pomocą systemu płatności BLIK.

Jedną z usług e-Urzędu Skarbowego jest e-korespondencja. Dzięki e-korespondencji podatnicy mają możliwość odbierania i wysyłania pism ze swojego konta w e-Urzędzie skarbowym. Funkcjonalność ta pozwala załatwić większość spraw podatkowych w szybki i prosty sposób, bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym. Dzięki e-korespondencji zaświadczenia o dochodach, przychodach, czy o braku zaległości możemy uzyskać w serwisie bezpłatnie w zaledwie kilka minut. Usługę można aktywować, np. przy okazji logowania do e-Urzędu Skarbowego w związku z rozliczeniem podatku.

Wsparcie dla podatników w rozliczeniach PIT za 2023 rok

W razie wątpliwości podatnicy mogą skorzystać z różnych form wsparcia.

Na stronie podatki.gov.pl znaleźć można wiele informacji o podatku dochodowym od osób fizycznych, ulgach, stawkach i limitach. Są tam zawarte, m. in. najczęściej pojawiające się pytania podatników wraz z odpowiedziami. Informacje te przedstawione są w sposób jasny i przystępny.

Ponadto działa wzmocniona infolinia Krajowej Informacji Skarbowej, można także skorzystać z wirtualnego konsultanta, czyli chatbota, który udziela odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, a w bardziej skomplikowanych sprawach kieruje do konsultanta Krajowej Informacji Skarbowej.

Konsultanci infolinii Krajowej Informacji Skarbowej są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 pod numerami:

· 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych),

· 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych),

· +48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy).

Można również uzyskać informacje w urzędach skarbowych. W tym celu, dla oszczędności czasu i aby uniknąć niepotrzebnych kolejek, najlepiej jest skorzystać z możliwości umówienia spotkania za pomocą usługi e-Wizyta, np. przez Internet na stronie wizyta.podatki.gov.pl. Zarezerwowanie wizyty jest łatwe, można to zrobić w czterech prostych krokach.

Dzień otwarty dla Seniorów

Wychodząc naprzeciw potrzebom seniorów, organizuję w siedzibie Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli „Dzień otwarty dla Seniorów”, który odbędzie się w czwartek, 14 marca br., w godzinach od 9.00 do 14.00, sala nr 2 (parter). W tym dniu pracownicy urzędu będą wspierali Państwa w wywiązaniu się z obowiązków podatkowych. Pomogą w złożeniu zeznania za 2023 r. w formie elektronicznej, udzielą informacji w zakresie ulg i odliczeń podatkowych, a także sposobu przekazania 1,5 proc. podatku wybranej organizacji pożytku publicznego.

Serdecznie zapraszam.

Grażyna Pelewicz

Naczelnik Urzędu Skarbowego

w Stalowej Woli