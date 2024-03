Pan Marek, to kolejny mieszkaniec Stalowej Woli, który wykazał się hojnością wobec Miejskiej Biblioteki Publicznej i podarował książnicy 136 niemal nowych i ciekawych książek. Bibliotekarze segregują dar i decydują, co stanie się z książkami.

Książkowy darczyńca przyjechał pod mury Biblioteki Głównej w poniedziałek, 26 lutego około godziny 15. Przeniesienie daru do budynku trwało kilka chwil. Teraz bibliotekarze oceniają i katalogują książki. W olbrzymiej większości trafią one na biblioteczne półki.

– Spora część z tego daru to książki niemal nowe lub nowe. To miedzy innymi wartościowe książki kulinarne, dotykające tematyką zdrowia – a więc bardzo popularne wśród naszych czytelników – mówi Beata Życzyńska, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Melchiora Wańkowicza. – Dziękujemy panu Markowi oraz pozostałym mieszkańcom za wszystkie dary, trafiają albo do naszego księgozbioru, na półki, a część z nich na nasz kiermasz, który pozwala z zebranych środków nabyć czytelnicze nowości, a tych w roku ubiegłym kupiliśmy aż 5,5 tysiąca. Ponad 380 z nich, nabyliśmy właśnie z pieniędzy zebranych podczas naszych kiermaszów – dodaje dyrektor MBP.