W ubiegłym tygodniu skontaktowali się z redakcją „Sztafety” mieszkańcy bloków przy ul. Rzeszowskiej. Skarżyli się na piętrzącą się górę starych mebli i innych rupieci składowanych niedaleko bloku nr 2.

Na osiedlu przy ulicy Rzeszowskiej jest wybudowanych 7 bloków mieszkalnych, w tym 3 należą do Niżańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Są to budynki z numerami 2, 2a i 2b. Pozostałe bloki należą do wspólnot mieszkaniowych i Jednostki Wojskowej. Blok nr 2 usytuowany jest bezpośrednio przy ulicy Rzeszowskiej. Przy nim znajduje się odpowiednio przegotowane miejsce na wysyp śmieci przeznaczone dla mieszkańców bloków Spółdzielni Mieszkaniowej. Sąsiaduje z tym miejscem śmietnik dla Wspólnoty Mieszkaniowej bloku nr 4.

– Od około 2 miesięcy na plac przed naszym śmietnikiem zaczęto znosić meble i inne rzeczy, przez mieszkańców innych bloków oraz z miasta. Również część lokatorów wyprowadziła się z mieszkań i przyszli nowi, co łączyło się często ze złożeniem starych mebli obok istniejącego śmietnika, gdyż tego typu rzeczy przyjmuje tylko w soboty Punkt Przyjęć przy ulicy Szklarniowej. Doszło do zrobienia ogólnego śmietnika różnych rzeczy, co utrwaliliśmy na zdjęciach – opowiadał wzburzony mieszkaniec, który zadzwonił do redakcji „Sztafety” w minioną środę. – Na dodatek, to wysypisko znajduje się przy ogródku kwiatowym prowadzonym od trzech lat przez mieszkańca bloku nr 2 pana Stanisława Rogalę, który za własne pieniądze kupuje corocznie flance i sadzi kwiaty oraz pielęgnuje krzewy ozdobne. Panu Stanisławowi pomaga jego kolega z tej samej klatki mieszkaniowej, pan Marian.

Dzwoniący skarżył się też, że lokatorzy interweniowali w sprawie „tej góry odpadów” w Spółdzielni Mieszkaniowej, ale nic to nie dało, dlatego zdecydowali się na telefon do „Sztafety”.

Umówiliśmy się na spotkanie, ale zanim do niego doszło, śmieci zostały wywiezione.

– Chyba ktoś zobaczył, że robimy zdjęcia, a było to 28 lutego, nie ukrywaliśmy też, że zainteresujemy tym problemem prasę, bo już 29 lutego o godz. 7.15 przywieziono duży pojemnik i pracownicy Spółdzielni z wyjątkowym przyspieszenie i w bardzo krótkim czasie doprowadzili do wywiezienia składowiska oraz uprządkowania miejsca, co też utrwaliliśmy na zdjęciach – poinformował nas mieszkaniec ul. Rzeszowskiej. – Prezes, jak nigdy dotąd, zadziałał natychmiast. Należy wspomnieć, że Spółdzielnia Mieszkaniowa wyremontowała w bloku nr 2 i nie tylko, między innymi klatki schodowe, ułożono płytki oraz wykonano poręcze ze stali nierdzewnej oraz pomalowano ściany. Także dokonano likwidacji term gazowych w łazienkach i ciepła woda zasilana jest z wymiennikowni ciepła z Elektrociepłowni Stalowa Wola. Bardzo byśmy chcieli, by działalność Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Nisku była na co dzień taka jak w dniu 29 lutego tego roku – zakończył swoją opowieść lokator bloku.