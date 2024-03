Od kilku dni wyremontowany budynek strażaków ochotników i domu kultury w Zaklikowie zdobią napisy świetlne.

– To była wspólna decyzja Ochotniczej Straży Pożarnej i Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie by na nowo wyremontowanym i rozbudowanym obiekcie zamieścić napisy świetlne. Zachętą do realizacji naszego napisu były rozmowy z naszymi druhami jak i z panem burmistrzem Dariuszem Toczyskim, który zorganizował spotkanie członków zarządu OSP wraz z dyrekcją GOK-u, poinformował nas o możliwości wspólnej realizacji napisów. Sfinansowanie naszego napisu było możliwe dzięki dużemu wsparciu jednej z firm, pozostałe brakujące środki to wkład własny jednostki oraz składka na którą złożyli się członkowie – powiedział „Sztafecie” Krzysztof Potański prezes OSP Zaklików.

Gminny Ośrodek Kultury natomiast zaplanował w swoim budżecie ten wydatek. Kształt i kolor neonów GOK i OSP wybrały wspólnie aby całość wyglądała estetycznie i spójnie.

Nowe neony na budynku dodają mu nowoczesności i atrakcyjności. Dzięki nim budynek będzie bardziej widoczny i rozpoznawalny dla mieszkańców oraz przyjezdnych.