W lutym w przestrzeni publicznej pojawiła się informacja, że dyrekcja stalowowolskiego szpitala nie przedłużyła umowy z Podkarpacką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Mielcu na dzierżawę pomieszczeń w lecznicy. Po rozmowach strony doszły do porozumienia i 27 lutego podpisana została nowa umowa. Początkiem marca ujawniono, że są plany przekazania Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu działki na terenie szpitala pod budowę osobnego budynku, w którym miałyby stacjonować karetki i ich załogi.

W piątek, 8 marca na terenie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli odbyła się konferencja prasowa poświęcona tematowi dalszej współpracy lecznicy i pogotowia ratunkowego.

– Kilkanaście dni temu były takie informacje w mediach, że nie ma porozumienia, współpracy pomiędzy szpitalem powiatowym w Stalowej Woli, a stacją Pogotowia Ratunkowego w Mielcu. Dzisiejsze nasze spotkanie, chciałabym, żeby zdementowało wszelkie spekulacje, plotki i wszelką dezinformację, która w tym obszarze krąży w przestrzeni publicznej. Zarówno dyrektor stacji pogotowia w Mielcu Grzegorz Gałuszka jak i ja jesteśmy cały czas nastawieni na współpracę. Dlaczego? Dlatego, że pogotowie zabezpiecza pacjentów w pierwszym momencie zachorowania, w miejscu zamieszkania, na tzw. ulicy, w przestrzeni publicznej i przywozi tego pacjenta do nas, a my w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym podejmujemy dalsze kroki i dalszą pracę nad tym pacjentem. Więc nie wyobrażam sobie braku współpracy między tymi jednostkami. Ona jest po prostu niezbędna dla bezpieczeństwa pacjenta w tym obszarze pierwszego reagowania – mówiła Monika Pachacz-Świderska, dyrektor szpitala w Stalowej Woli.

W ubiegłym roku w ramach stalowowolskiego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego obsłużono około 15 tys. pacjentów, z tego ponad 4 tys. pacjentów było przywiezionych przez Zespół Ratownictwa Medycznego. – Ponad 4 tys. razy był kontakt pogotowia ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym. Chcielibyśmy, żeby ta współpraca nadal była dobra, a powiedziałabym, żeby była jeszcze lepsza, więc chcielibyśmy wspólne procedury stworzyć pomiędzy tymi jednostkami, które poprawią tę współpracę i zniwelują też różnego rodzaju niedogodności, które w życiu codziennym występują – mówiła Monika Pachacz-Świderska.

W powiecie stalowowolskim funkcjonują 4 zespoły systemu państwowego ratownictwa medycznego i jeden zespół transportu międzyszpitalnego. W szpitalu stacjonują 3 zespoły oraz zespół transportu medycznego, jeden zespół stacjonuje w Zaklikowie.

– Wymieniamy się swoimi doświadczeniami, bo współpracując ze szpitalem, ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym mówimy o wypracowaniu pewnych systemów współdziałania, procedur. Po to żeby te procedury związane z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego były zautomatyzowane na tyle, żeby być bardziej efektywniejsze. Chcemy być w tym szpitalu, chcemy stacjonować w tym szpitalu, chcemy współpracować z tym szpitalem, bo daje to podstawy do tego żeby lepiej wykonywać swoją misję, nieść pomoc potrzebującym. Dziękuję pani dyrektor za osiągnięcie kompromisu, który przyczynia się do dalszych działań zmierzających do polepszenia warunków socjalno-bytowych Zespołów Ratownictwa Medycznego, które stacjonują na terenie szpitala. Dziękuję panie starosto za to, że włączył się pan w te rozmowy, które przyniosły efekt bardzo pożądany – mówił Grzegorz Gałuszka, dyrektor Podkarpackiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu.

Starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny poinformował, że w trakcie rozmów padła propozycja, aby na terenie szpitala w Stalowej Woli PSPR w Mielcu postawiła osobny budynek pod swoje potrzeby. – Pan dyrektor przedstawił nam na jednym ze spotkań taką propozycję, że chciałby się podjąć wybudowania własnego budynku z całym zapleczem i my na to wyrażamy zgodę z panią dyrektor, bo jest to działka nasza powiatowa. Chciałbym dzisiaj powiedzieć publicznie, że jeżeli wszystko dobrze pójdzie, po naszej myśli zarówno z jednej jak i z drugiej strony to będziemy się starali przekazać tę działkę panu dyrektorowi na potrzeby budowy pewnego pawilonu, który będzie usytuowany w miejscu gdzie obecnie stoi blaszak. Jest to decyzja Rady Powiatu, ale będziemy przekonywać jako zarząd, żeby Rada Powiatu podjęła właściwą decyzję czyli pozytywną. Myślę, że w niedługim czasie pan dyrektor będzie miał własne pogotowie na terenie tego obiektu szpitalnego – mówił Janusz Zarzeczny.

Ma być to dwukondygnacyjny budynek, na parterze którego byłyby garaże, a na piętrze pomieszczenia socjalne. Budynek miałby stanąć pomiędzy głównym wjazdem do szpitala, a prosektorium. Obiekt ma posiadać bezpośredni wyjazd na ulicę Mickiewicza.

Koszt budowy takiego obiektu to około 4-4,5 mln zł. Przygotowanie inwestycji i jej realizacja może zając około 2 lat.

– Rozeznaliśmy już teren otaczający, możliwość podłączenia się do mediów, tutaj nie ma żadnego problemu, bo tu przebiegają wszelkiego rodzaju sieci, to też wpłynie na obniżenie kosztów takiej inwestycji. Budujemy w tej chwili w systemach pasywnych. Staramy się pozyskiwać energię z odnawialnych źródeł, fotowoltaika, pompa ciepła. Staramy się, żeby one były jak najmniej kosztowne w utrzymaniu i taki też budynek powstanie na terenie szpitala w Stalowej Woli – mówił Grzegorz Gałuszka.