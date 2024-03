W piątek, 8 marca w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli zaprezentowany został nowy sprzęt, na którym pracują neurochirurdzy. Chodzi o neuronawigację. Urządzenie trafiło do stalowowolskiej lecznicy w grudniu ubiegłego roku, jego koszt to ponad 1,5 mln zł.

– W październiku 2022 roku uruchomiliśmy w szpitalu powiatowym w Stalowej Woli oddział neurochirurgii, w ramach oddziału chirurgicznego. Świętowaliśmy w tamtym roku w październiku roczek tej neurochirurgii, a dzisiaj świętujemy zakup nowego sprzętu. Jest to sprzęt do neuronawigacji, zakupiony po to, żeby podnosić ciągle jakość świadczeń udzielanych w tym oddziale, ale też poszerzać ich zakres – mówiła Monika Pachacz-Świderska, dyrektor Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

– Neurochirurgia jest to taki końcowy etap diagnostyki pacjenta neurologicznego, jeżeli wymaga on pomocy zabiegowej. W naszym szpitalu staramy się, żeby we wszystkich obszarach i specjalnościach zadbać o kompleksowość świadczeń. I w tym przypadku taka kompleksowość jak najbardziej jest zachowana. Mamy oddział neurologii z pododdziałem udarowym, mamy oddział neurochirurgii i mamy oddział rehabilitacji neurologicznej, czyli cała gama świadczeń udzielanych pacjentowi ze schorzeniami neurologicznymi – mówiła szefowa lecznicy.

W ubiegłym roku w ramach oddziału neurochirurgii udzielono około 1200 świadczeń, tyle samo w ramach poradni.

– Jesteśmy teraz już przygotowani na całą gamę świadczonych usług przez neurochirurgię, to co sobie nasi lekarze życzyli zostało spełnione, teraz możemy tylko rozszerzać nasze usługi. W tej chwili pracujemy nad remontem pewnych pomieszczeń, które przeznaczymy na oddział neurochirurgii. To będzie na starym bloku operacyjnym, są zabezpieczone środki jest przetarg i będziemy starali się wykonać jeszcze w tym roku nowy oddział na tej bazie starego bloku operacyjnego, żeby neurochirurgia miała swoje łóżka, swój oddział. Dla nas neurochirurgia jest bardzo ważna, mamy dobrą obsadę lekarską i myślę, że ogromne możliwości przed nami. Potrzeby są niesamowite, bardzo dużo pacjentów, nie tylko tutaj z naszego powiatu, ale również z dalszych miejsc. Jesteśmy naprawdę bardzo dumni i zadowoleni z tego, że ten oddział powstał, on przynosi nam też duże zyski nie będę ukrywał – mówił Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Zakup neuronawigacji pochłonął 1 mln 544 tys. zł. Środki na ten cel pochodziły z rezerwy ministra finansów, ponad 300 tys. zł dołożył powiat.

– Neuronawigacja to jest przełom w neurochirurgii. To jest coś co stało się złotym standardem w leczeniu onkologicznym, czy ogólnie w leczeniu neurochirurgicznym. Neuronagigacja, jak sama nazwa mówi jest nawigacją czyli ona prowadzi chirurga, neurochirurga przez bardzo delikatne struktury układu nerwowego bezpiecznymi drogami. Dzięki neuronawigacji, którą posiadamy jesteśmy w stanie w sposób bezpieczny, bardzo konkretny i zaplanowany leczyć pacjentów głównie onkologicznych, ale również pacjentów z chorobami kręgosłupa – mówił lek. Jakub Litak, kierownik oddziału neurochirurgii.

Stalowowolska lecznica planuje niebawem wprowadzenie do wachlarza udzielanych świadczeń głęboką stymulację mózgu. Domykanie formalności ma się zakończyć jeszcze w tym miesiącu, decyzja zaś powinna zapaść na przestrzeni najbliższych miesięcy. Zespół neurochirurgii ma nadzieję, że po połowie roku możliwe będzie przyjmowanie pacjentów i ich skuteczne leczenie.

– Dzięki neuronawigacji jesteśmy w stanie zaplanować dokładnie tor elektrody, którą będziemy implantować pacjentom z chorobą Parkinsona w głębokie struktury mózgu z precyzją sięgającą 1 milimetra, jest to bardzo istotne, bez takiego wsparcia, bez planowania, bez bezpiecznej drogi, którą daje nam neuronawigacja nie byłoby to możliwe. Pewnie jeszcze jakiś czas temu wydawało się, że neurochirurgia w Stalowej Woli to jest marzenie, to jest mrzonka, słyszeliśmy, dochodziły do nas takie głosy dzisiaj dzięki wsparciu wielu osób dobrej woli, posiadamy sprzęt którym możemy się chwalić w całym kraju. Każdy neurochirurg, który tutaj przyjedzie czy z Europy czy z Polski patrząc na nasz sprzęt może powiedzieć, że jesteśmy pełnoprawną neurochirurgią, która może wykonywać szeroką gamę procedur – mówił lek. Jakub Litak.

Neuronawigacja używana jest na oddziale od grudnia, z jej użyciem wykonano już około 20 zabiegów. Były to zabiegi biopsji, zabiegi onkologiczne, były też zabiegi endoskopowe.

