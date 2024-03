Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego serdecznie zaprasza na nową wystawę czasową. Tym razem będzie to gratka dla małych i dużych miłośników nauki, eksperymentów i doświadczeń. Ekspozycja trafia do Stalowej Woli dzięki współpracy Muzeum z jej organizatorem – Towarzystwem Przyjaciół Ukrainy. Uroczyste otwarcie odbędzie się w niedzielę 10 marca o godzinie 16.00. Wystawę swoim patronatem objął Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

„Mobilne Laboratorium TPU” to wystawa edukacyjna. Składa się z 12 interaktywnych stanowisk, które prezentują najważniejsze zjawiska i aspekty z dziedzin takich jak biologia, fizyka, matematyka, historia i inżynieria. Każdy eksponat nie tylko dostarcza wiedzy, ale także rozwija istotne umiejętności. Na wystawie znajdują się również rozwiązania pozwalające udowodnić, że inżynieria jest pasjonującą dziedziną. Dzieci będą miały możliwość udziału w twórczych warsztatach i ciekawych eksperymentach – „Mobilne Laboratorium TPU” to wyjątkowa okazja do osobistego doświadczenia nauki i rozwijania swoich możliwości intelektualnych. Chcemy pokazać w ten sposób, że nauka może być ekscytująca i przystępna, jeśli tylko podejdziemy do niej w innowacyjny i inspirujący sposób.

Ekspozycja „Mobilne Laboratorium TPU” to nie tylko niezapomniane wrażenia, ma ona bowiem przyczynić się do zwiększenia dostępu do edukacji dla dzieci w wieku od 7 lat, uczniów z regionu oraz tymczasowo przemieszczonych, którzy znajdują się w trudnych sytuacjach życiowych. Każdy zwiedzający będzie mógł znaleźć dla siebie coś interesującego, wejść do świata nauki z dziecięcą ciekawością i poznać nowe sposoby na poszerzenie swojej wiedzy. „Mobilne Laboratorium TPU” jest częścią programu ukraińskiej Małej Akademii Nauk, autoryzowanego przez ukraińskie Ministerstwo Edukacji oraz wdrożone przez Stowarzyszenie „TPU” jako projekt wspierający edukację i rozwój dzieci ukraińskich i polskich. Przeznaczona jest dla grup zorganizowanych oraz indywidualnych zwiedzających

Organizator wystawy: Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy

Współorganizator: Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

Patronat Prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego

Miejsce:

Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego

Stalowa Wola, ul. Hutnicza 17

Wystawa dostępna dla zwiedzających w dniach 10.03 – 10.04.2024

Otwarcie wystawy – 10 marca 2024 (niedziela) godz. 16.00

Telefon kontaktowy: 15 823 50 37