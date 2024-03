– Chcemy dzisiaj zaprezentować naszą pozytywną drużynę, która będzie startowała z list Prawa i Sprawiedliwości do Rady Powiatu Stalowowolskiego. Są to osoby doświadczone i młode. 14 kobiet i 15 mężczyzn. Nasz komitet startuje pod hasłem „Wspólnie dla Rozwoju Powiatu Stalowowolskiego” – tak 5 marca prezentację kandydatów PiS rozpoczął starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Podobnie jak w przypadku kandydatów do Rady Miejskiej Stalowej Woli, prezentacja odbyła się w biurze PiS w wieżowcu Mostostalu. Kandydaci z poszczególnych okręgów wyborczych wychodzili wyczytywani według kolejności na listach, a potem stanęli do wspólnego zdjęcia.

Z piętnastki obecnych radnych powiatu wybranych z listy PiS, nie kandyduje ponownie pięciu, w tym samorządowy weteran, Stanisław Anioł ze Stalowej Woli, który zasiada w Radzie Powiatu Stalowowolskiego nieprzerwanie od I kadencji, czyli od 1998 r. Taki sam staż ma Ryszard Andres, czterokrotny przewodniczący rady, który startuje teraz po raz siódmy z rzędu. Wśród kandydatów PiS jest 14 debiutantów, a 15 osób już było radnymi powiatu lub ubiegało się o ten mandat.

– Ta pozytywna drużyna do powiatu stalowowolskiego jest gwarantem tego, że nasze gminy będą się dobrze rozwijały na zasadzie zgoda buduje. Dlatego, że naszym sukcesem, tym, co chcemy umacniać na przyszłość jest współpraca. Na każdym poziomie: pomiędzy gminami, pomiędzy miastem a powiatem stalowowolskim. Powiatem, który ma tak wiele zadań dotyczących życia naszych mieszkańców. To edukacja, komunikacja i bardzo ważne zdrowie. Przed mieszkańcami naszego powiatu bardzo ważny wybór. Apeluję i proszę, aby był to wybór pozytywnej drużyny Prawa i Sprawiedliwości, która właśnie dzięki zgodzie i współpracy będzie budowała piękny i silny rozwój naszego miasta, naszych gmin i powiatu stalowowolskiego – powiedział obecny na prezentacji kandydatów PiS prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

W powiecie stalowowolskim kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na wójta jest Paweł Gardy w gminie Zaleszany. PiS popiera też Agnieszkę Kobylarz (Bojanów), Łukasza Bajgierowicza (Pysznica) i Jana Pyrkosza (Radomyśl nad Sanem), którzy startują na wójtów pod szyldem własnych komitetów wyborczych.

Kandydaci PiS do Rady Powiatu Stalowowolskiego

Okręg numer 1 (Stalowa Wola)

1. Janusz Zarzeczny

2. Wojciech Chodorek

3. Paulina Miśko

4. Wiesław Gomółka

5. Kamila Maziarz

6. Małgorzata Nieznalska

7. Jadwiga Mastalerczyk

8. Mateusz Nowak

Okręg numer 2 (Stalowa Wola)

1. Ryszard Andres

2. Aldona Bilska-Kokosińska

3. Maria Linek

4. Marek Strzałkowski

5. Jerzy Wisłocki

6. Maria Zarzycka

7. Bogusława Latawiec

Okręg numer 3 (Radomyśl nad Sanem, Zaleszany)

1. Grzegorz Idec

2. Leokadia Gugała

3. Barbara Domin

4. Grzegorz Gielarek

5. Elwira Karbarz

6. Edward Wermiński

Okręg numer 4 (Bojanów, Pysznica, Zaklików)

1. Waldemar Plennikowski

2. Marek Olejarz

3. Józef Gorczyca

4. Jolanta Pyć

5. Rafał Tofil

6. Anna Drzymała-Baran

7. Wiesław Ludyjan

8. Zofia Ciesielska-Grela