Trwa metamorfoza Parku Jordanowskiego w Stalowej Woli. Aktualnie stopień zaawansowania prac jest na poziomie 75-80 proc. Prace realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Wykonano już większość ciągów pieszych z kostki betonowej, wszystkie podbudowy z obrzeżami pod nawierzchnię asfaltową i mineralną, obramowania z drewnianych palisad. Na ukończeniu jest też fontanna. Dotychczas zamontowano niezbędne instalacje pod tężnię, wykonano nasyp pod górkę saneczkową oraz nieckę i rów infiltracyjny, ogród deszczowy. Zamontowano też wiele urządzeń, które będą służyć wszystkim pokoleniom w tym m.in zestaw street workout, urządzenie do ćwiczenia dla seniorów, urządzenie sowa z konst. wspinaczkową, integracyjny stół do zabaw z piaskiem, zestaw stołów do zabaw wodą, trampoliny czy huśtawki.

Część urządzeń czeka jeszcze na montaż w tym m.in.: konstrukcja tężni i pergoli, zestaw treningowy, drabinki, drążki, ławki, kosze, stojaki na rowery i inne.