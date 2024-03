Przywrócenie społecznej debaty i dialogu, odpartyjnienie spółek miejskich, pozyskanie europejskich funduszy na szybszy rozwój miasta, racjonalne wydawanie pieniędzy z budżetu – to główne hasła Damiana Marczaka, kandydata Stalowowolskiego Porozumienia Samorządowego (SPS) na prezydenta Stalowej Woli, które przedstawił 5 marca, przy okazji prezentacji swojej „najlepszej drużyny dla Stalowej Woli i powiatu”.

Marczak i kandydaci na radnych stanęli przed dziennikarzami w wyborczym lokalu SPS przy ul. KEN (obok Spółdzielni Mieszkaniowej).

– Jeżeli wszyscy będziemy traktować Stalową Wolę jak nasz wspólny dom, to nie będziemy trwonić pieniędzy na zbytki, nie będziemy zajmować się rzeczami niepotrzebnymi, każdą złotówkę będziemy zawsze oglądać z dwóch stron. Bo każdy dobry gospodarz dba o rozwój swojego miasta i domowników. Tak będziemy robić w Stalowej. „Dla dobra mieszkańców” to nasze hasło wyborcze do rady miejskiej i rady powiatu. „Stalowa Wola – nasz wspólny dom”. To moje hasło w wyborach prezydenckich – ogłosił Damian Marczak.

Podkreślił też, że jako kandydat na prezydenta Stalowej Woli mam poparcie wszystkich ugrupowań politycznych, które tworzą obecny rząd: PO, Nowoczesnej, Lewicy, Polski 2050, PSL-u. A to z kolei ma pomóc w skutecznym pozyskiwaniu przez Stalową Wolę funduszy europejskich na szybszy rozwój miasta.

– To, że jesteśmy grupą, która łączy tak wiele środowisk, daje też gwarancję mieszkańcom Stalowej Woli, że nie zabraknie w naszym mieście dialogu, nie będzie hegemonii jednej partii. My przywrócimy w Stalowej Woli debatę. Bo tej debaty i dialogu społecznego brakowało obecnej władzy. Musimy to zmienić – powiedział Marczak, obiecując inny styl zarządzania Stalową Wolą i „niepopełnianie błędów obecnej władzy”.

Jego zdaniem, szybkiej naprawy wymaga też sytuacja w spółkach Skarbu Państwa i miejskich spółkach w Stalowej Woli, gdzie zamiast fachowców wyłonionych w konkursach, zatrudnia się partyjnych nominatów.

– Zarobki w spółkach miejskich mają być realne, takie, na jakie stać Stalową Wolę, a nie warszawskie. Bo miasto i spółki miejskie to nie jest miejsce do dorabiania się majątku. To jest miejsce, by pokazywać, jak efektywnie zarządzać i rozwijać nasze miasto. A w tym momencie spółki miejskie nie rozwijają Stalowej Woli, i trzeba to zmienić. Tony Blair powiedział, że politycy są jak pieluchy. Trzeba ich często zmieniać. I my to zrobimy. Zmienimy władzę w Stalowej Woli! – zakończył kandydat SPS na prezydenta naszego miasta.

Liderzy list prezentowali następnie kandydatów Stalowowolskiego Porozumienia Samorządowego w poszczególnych okręgach wyborczych: do Rady Miejskiej Stalowej Woli, Rady Powiatu Stalowowolskiego i w trzech jednomandatowych okręgach w wyborach do Rady Gminy Zaleszany (Michał Dziuba, Szymon Powęska, Małgorzata Stefańska). A potem stanęli do grupowych zdjęć.

Z ósemki obecnych radnych Stalowej Woli z klubu SPS, do rady miejskiej nie kandyduje ponownie Renata Butryn (startuje do sejmiku Podkarpacia) i Jerzy Augustyn. Spośród kandydatów SPS, najdłuższy samorządowy staż ma Joanna Grobel-Proszowska (w samorządzie Stalowej Woli zasiada trzecią kadencję, a w latach 1998-2002 była radną powiatu stalowowolskiego).

Jak powiedział „Sztafecie” Damian Marczak, kandydaci SPS spotykać się będą z mieszkańcami w terenie, na osiedlach Stalowej Woli, a w lokalu wyborczym przy ul. KEN planowane są spotkania i dyskusje m.in. o zdrowiu, nowych technologiach i ruchach miejskich.

Kandydaci Stalowowolskiego Porozumienia Samorządowego do Rady Miejskiej Stalowej Woli

Okręg nr 1

1. Damian Marczak

2. Małgorzata Czwarno-Sieroń

3. Janina Siek

4. Krystyna Teper

5. Andrzej Grobel

6. Adam Wildanger

7. Justyna Pamuła

8. Agnieszka Brzezińska

9. Jerzy Florek

Okręg nr 2

1. Andrzej Szymonik

2. Konrad Cholewiński

3. Jakub Kopyto

4. Teresa Korniak

5. Piotr Hasny

6. Małgorzata Bieniek

7. Monika Tkaczyk

8. Jakub Ginalski

Okręg nr 3

1. Dariusz Przytuła

2. Leszek Brzeziński

3. Maria Bembenek

4. Robert Bełczowski

5. Anna Kiszka

6. Justyna Madej

7. Jerzy Bednarowicz

Okręg nr 4

1. Joanna Grobel-Proszowska

2. Łukasz Warchoł

3. Aneta Tokarczyk

4. Henryk Pankiewicz

5. Krzysztof Bajek

6. Marcin Kardasz

7. Halina Bogaczyk

Kandydaci SPS do Rady Powiatu Stalowowolskiego

Okręg nr 1 (Stalowa Wola)

1. Krzysztof Sałek

2. Martyna Raszek

3. Sławomir Chyl

4. Bartosz Zaleśny

5. Joanna Revuelta

6. Artur Wróblewski

7. Grzegorz Kmak

8. Sara Portka

Okręg nr 2

1. Maria Barwińska

2. Waldemar Pawłowski

3. Joanna Boesche

4. Marek Podkówka

5. Halina Świętoń

6. Renata Zajdel

7. Roman Małek

Okręg nr 3 (Radomyśl nad Sanem, Zaleszany)

1. Eugenia Rembisz

2. Agnieszka Radzik

3. Roman Wiktor

4. Piotr Bednarz

5. Weronika Przyboś

6. Mariusz Bobin

Okręg nr 4 (Bojanów, Pysznica, Zaklików)

1. Krzysztof Oszust

2. Mirosław Stendiuch

3. Magdalena Bojczuk

4. Mariusz Adamus

5. Dariusz Wermiński

6. Małgorzata Hołysz

7. Alina Kukiołka

8. Ryszard Polański