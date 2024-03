Kandydatów do Rady Miejskiej Niska, Rady Powiatu Niżańskiego i Rady Gminy Harasiuki przedstawił w Zielonym Dworku komitet Forum Mieszkańców (FM). W sumie jest ich 64.

– Chcemy innego samorządu, z innym pomysłem na działanie. To, co w tej chwili prezentują lokalne władze, w szczególności powiatu niżańskiego, nie jest dla nas satysfakcjonujące. Chcemy zmian, chcemy, aby powiat niżański był inny: lepszy, skuteczniejszy i bardziej przyjazny mieszkańcom – mówi Sławomir Czwal z FM, były wicestarosta niżański. Niewykluczone, że to on będzie kandydatem Forum Mieszkańców na burmistrza Niska, ale ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

Przypomnijmy: Komitet Forum Mieszkańców działający dotychczas na terenie powiatu stalowowolskiego, w najbliższych wyborach samorządowych wystawia swoich kandydatów także do rad dwóch sąsiednich powiatów: tarnobrzeskiego i niżańskiego (24 osoby). W Nisku zgłosił ich także do rady miejskiej (27 osób) oraz do jednej z rad gmin w tym powiecie – w Harasiukach (13 osób).

Kandydaci Forum Mieszkańców do Rady Powiatu Niżańskiego

Okręg nr 1 (Harasiuki, Krzeszów)

1. Gabriel Waliłko

2. Agnieszka Niwińska

3. Tomasz Łoś

4. Ewelina Wojtak

5. Artur Szofer

Okręg nr 2 (Jarocin, Ulanów)

1. Piotr Kania

2. Anna Cielepak

3. Jakub Ostrowski

4. Agnieszka Szczębara

5. Damian Żuraw

6. Monika Zielińska

Okręg nr 4 (Nisko)

1. Jan Kowal

2. Józefa Hausner

3. Marian Cebula

4. Anna Kazanecka

5. Sławomir Grabowski

6. Renata Partyka

7. Tomasz Oleksak

8. Roman Bieleń

Okręg nr 5 (Rudnik nad Sanem)

1. Małgorzata Sztaba-Cholewa

2. Sławomir Zając

3. Maria Pająk

4. Łukasz Sekulski

5. Lidia Zastawna

Kandydaci Forum Mieszkańców do Rady Miejskiej Niska

Okręg nr 1

1. Adam Madej

2. Teresa Igras

3. Dariusz Groch

4. Elżbieta Nowakowska

5. Zdzisław Łuka

6. Jagoda Szewc

7. Stanisław Naprawa

8. Bożena Wołoszyn-Kosiba

9. Grzegorz Pasiak

Okręg nr 2

1. Sławomir Czwal

2. Małgorzata Frączek

3. Andrzej Błądek

4. Kinga Kaczmarek

5. Łukasz Gorczyca

6. Anna Peszek

7. Krzysztof Klimka

8.Joanna Prociak-Chudzik

9. Mariusz Kółko

Okręg nr 3

1. Grzegorz Błądek

2. Joanna Kotuła

3. Jacek Mierzwa

4. Patrycja Małek

5. Henryk Sudoł

6. Joanna Nessel

7. Tadeusz Żaba

8. Beata Pikuła

9. Sebastian Straczyński